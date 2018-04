VISIONS empfiehlt: Tiny Moving Parts kommen erneut auf Tour

Die Indie-Mathrocker Tiny Moving Parts haben für dieses Jahr einen erneuten Besuch in Deutschland geplant. Auf vier Shows präsentieren sie ihr aktuelles Album "Swell".

Ihre just absolvierte Tour konnten Tiny Moving Parts in Deutschland restlos ausverkaufen. Deshalb stehen für Ende September gleich vier neue Termine an, mit etwas größerer Kapazität - für die Mathrocker aus Minnesota geht es gerade ordentlich aufwärts.

Auf ihrer vergangenen Tour wurden Tiny Moving Parts von ihren neuen Labelmates Orchards begleitet, ein Support für die neue Tour ist noch nicht bekannt. Diese führt sie diesmal nach Berlin, Stuttgart, Frankfurt und Hannover. Der Vorverkauf beginnt am Mittwoch, den 25. April um 10 Uhr bei Eventim, Freitag ist dann regulärer Vorverkaufsstart.

Das aktuelle Album "Swell" war im Januar erschienen. Zu "Caution" gab es ein sympathisches Hausmeister-Musikvideo zu sehen.

VISIONS empfiehlt:

Tiny Moving Parts

23.04. Wien - Arena

28.09. Berlin - Musik & Frieden

29.09. Stuttgart - Club Cann

30.09. Frankfurt/Main - Nachtleben

01.10. Hannover - Lux