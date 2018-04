VISIONS empfiehlt: Jera On Air mit NOFX, Billy Talent, Touché Amoré, und vielen mehr

Wer Ende Juni noch eine Lücke im Festival-Plan für den Sommer hat, sollte sich diesen Termin dick markieren: Vom 28. bis 30. Juni findet im holländischen Ysselsteyn die 26. Ausgabe des Jera On Air statt und versammelt hochkarätige, aktuelle Acts aus Punk, Hardcore und Metalcore.

Schon der Konzertauftakt des Jera On Air am Freitag lässt kaum Wünsche offen: Es spielen die kanadischen Alternative Rocker Billy Talent, die seit Jahren zu Recht Dauergäste auf vielen europäischen Festivals sind. Enter Shikari präsentieren ihren eindringlichen und eigentümlichen Trance-Post-Hardcore, live noch ein ganzes Stück weiter unter die Haut gehen Touché Amoré. Anti-Flag nehmen schließlich schon das am Festival-Samstag bevorstehende Punk-Feuerwerk vorweg.

Das geht nicht nur mit NOFX in die Luft, sondern bringt auch die Satanic Surfers mit: Die Schweden hatten am vergangenen Freitag nach 13 Jahren ihr erstes neues Studioalbum "Back From Hell" veröffentlicht. Außerdem wird die Metalcore-Band Stick To Your Guns mit dem im vergangenen Herbst erschienenen Album "True View" auf ihrer Festivaltour auch einen Stop beim Jera Open Air einlegen. Das komplette Line-up findet ihr auf der Webseite des Festivals.

Im Süden der Niederlande und nur etwa 20 Kilometer von der deutschen Grenze gelegen ist das Jera On Air eines der größten Festivals des Landes für Punk, Hardcore und Metalcore. Auftreten werden die zahlreichen Acts auf zwei großen Bühnen. Neben den musikalischen Highlights und der familiären Atmosphäre besticht das Festival mit der traditionellen Punkrockbar, seinem Biergarten und jeder Menge Aktivitäten.

Kombitickets für das vom 28. bis 30. Juni stattfindende Event sind ab 85 Euro ohne Camping erhältlich. Tickets gibt es direkt im Ticketshop der Veranstalter.

VISIONS empfiehlt:

Jera On Air



28.-30.06. Ysselsteyn - Agrobaan 15