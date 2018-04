A Perfect Circle präsentieren neuen Song "So Long, And Thanks For All The Fish"

Der neue A Perfect Circle-Song "So Long, And Thanks For All The Fish" hat im britischen Radio im Beisein von Sänger Maynard James Keenan seine Uraufführung gefeiert. Hinter der fröhlichen Musik und Gesangsmelodie lauert beißende Gesellschaftskritik.

In der BBC-Sendung "Rock Show With Daniel P. Carter" sprach Keenan über den separaten Aufnahmeprozess zum neuen Album "Eat The Elephant" und wie bei ihm zuerst Melodie, Kadenz und Struktur im Vordergrund stehen, bevor er sich an die Texte macht. In "So Long, And Thanks For All The Fish" geht es nicht, wie der Titel vielleicht suggeriert, um den vierten Roman aus Douglas Adams' populärer "Anhalter"-Reihe, sondern laut Keenan unter anderem um plastische Chirurgie: "Wen soll man damit denn hinters Licht führen? Man sieht damit weder besser noch schlechter oder jünger oder älter aus, nur wie jemand, der in Whoville wohnt", sagte er in Bezug auf Figuren des Autoren und Cartoonisten Dr. Seuss.

"Es war einer der Tracks, den Billy [Howerdel] noch herumliegen hatte, in einem Ordner auf einer Festplatte hatte. Ich hörte ihn und dachte: 'Oh ja, die Leute werden mich dafür hassen. Lass es uns tun.'", meint Keenan kurz darauf und fügte in Anspielung auf R.E.M. noch hinzu: "Der Song könnte mit seiner Message unser 'It's The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine)' sein."

"Eat The Elephant" erscheint am 20. April, "So Long, And Thanks For All The Fish" kann man unten ab Minute 5:13 hören. A Perfect Circle hatten aus dem Album bereits den Songs "The Doomed" und "Disillusioned" Videos spendiert, "TalkTalk" gab es als Stream. Die Band wird im Sommer Festivals und Headliner-Shows in Europa spielen. Karten dafür gibt es unter anderem bei Eventim.

Stream: Interview zu und Songpremiere von "So Long, And Thanks For All The Fish"

Live: A Perfect Circle

01.06. Adenau / Nürburgring - Rock am Ring

02.06. Nürnberg - Rock im Park

08.06. Aarhus - Northside Festival

16.06. Landgraaf - Pinkpop-Festival

17.06. Berlin - Zitadelle

20.06. Zürich - Halle 622

21.06. Dessel - Graspop Metal Meeting

22.06. Clisson - Hellfest

23.06. Esch/Alzette - Rockhal