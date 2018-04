Biffy Clyro kündigen "MTV Unplugged"-Album an, spielen Akustik-Shows

Biffy Clyro haben ihr "MTV Unplugged"-Album angekündigt. Als Vorgeschmack auf die Aufnahmen gibt es bereits die Unplugged-Version vom Song "Many Of Horror" zu sehen. Außerdem wird die Band im Herbst auch Unplugged-Shows in Deutschland spielen.

Am 8. November 2017 hatten Biffy Clyro im Londoner Stadtteil Camden im Roundhouse vor handverlesenem Publikum ein MTV-Unplugged-Konzert gespielt. Am 25. Mai wird der Mitschnitt des Auftritts nun via Warner in den Handel kommen. Erhältlich ist "MTV Unplugged: Live At Roundhouse London" dann als CD, CD/DVD und Vinyl/CD/DVD. Unten findet ihr Cover und Tracklist.

Als ersten Vorgeschmack gibt es bereits jetzt den Song "Many Of Horrors" aus dem Konzert als Video zu sehen. Den ruhig beginnenden Song vom 2009er Album "Only Revolutions" spielen Biffy Clyro dort vor einer Baum- und Strauch-Kulisse und mit Unterstützung einer Cellistin, im Finale tosen statt den Gitarren die ekstatisch mitsingenden Fans.

Wer das Album ab sofort über den Online-Shop der Band vorbestellt, sichert sich zudem einen weiteren Vorteil - nämlich einen Pre-Sale-Code für drei Unplugged-Konzerte, die Biffy Clyro Ende September in Deutschland spielen werden. Der offizielle Vorverkauf beginnt am 11. Mai, Fans mit Code sollen schon vorher Tickets kaufen dürfen.

Wer die Band so stürmisch und laut wie eh und je sehen möchte, hat dazu in diesem Jahr bisher nur wenige Chance: Bis jetzt sind die drei Schotten hierzulande nur für die Zwillingsfestivals Hurricane und Southside bestätigt.

Zuletzt hatten Biffy Clyro an einem Nachfolger zu "Ellipsis" gearbeitet, ihrem aktuellen Album von 2016. Dieser soll laut Frontmann Simon Neil politischer ausfallen.

Video: Biffy Clyro - "Many Of Horror (MTV Unplugged)"

Cover & Tracklist: Biffy Clyro - "MTV Unplugged: Live At Roundhouse London"

01. "The Captain"

02. "Biblical"

03. "Re-arrange"

04. "Drop It"

05. "Black Chandelier"

06. "Folding Stars"

07. "Different Kind Of Love"

08. "Mountains"

09. "God Only Knows"

10. "Opposite"

11. "Small Wishes"

12. "Bubbles"

13. "Medicine"

14. "Many Of Horror"

15. "Machines"

VISIONS empfiehlt:

Biffy Clyro (Unplugged)

27.09. München - Philharmonie

28.09. Berlin - Admiralspalast

29.09. Frankfurt - Alte Oper

Live: Biffy Clyro

22.-24.06. Scheeßel - Hurricane Festival

22.-24.06. Neuhausen ob Eck - Southside Festival