Billie Joe Armstrong (Green Day) streamt erste Songs von neuer Band The Longshot

The Longshot haben überraschend drei erste Songs veröffentlicht. Hinter dem Projekt steckt Green Days Billie Joe Armstrong - über die restlichen Bandmitglieder wird noch spekuliert.

Armstrong hatte das Projekt über die vergangenen Wochen öfter bei Instagram angeteasert, auch Soundschnipsel ließ er schon hören. An Neujahr war er im New Yorker Club Berlin mit Mitgliedern von The Replacements, The Hold Steady, Blondie und seinen Söhnen aufgetreten.

Jetzt veröffentlichten The Longshot drei Songs, in Erscheinung getreten ist aber nur Armstrong selbst. Die vorher schon bekannten Zeichnungen dreier weiterer mutmaßlicher Bandmitglieder wurden noch nicht gesichert identifiziert. Auf Reddit spekulieren Fans ganz aufgeregt, neben Mitgliedern aus dem Tourgespann von Green Day handeln sie Armstrongs Nachwuchs besonders hoch. Sein ältester Sohn Joey spielt Schlagzeug bei Swmrs, der jüngere Jakob Danger hatte als Solo-Singer/Songwriter auch schon erste eigene Musik veröffentlicht.

Die ersten drei Songs, die nun auf allen gängigen Streaming-Plattformen zu hören sind, klingen nach zurückgelehntem Midtempo-Punkrock: Simpel in ihrer Struktur, dafür umso eingängiger und gespickt mit rockenden Solo-Einlagen à la Social Distortion. Wegen Armstrongs markanter Stimme könnte man sie trotzdem jederzeit Green Day zuordnen.

Nach der neuen "The Longshot EP" solle ein erstes Album namens "Love Is For Losers" "früher oder später, wahrscheinlich früher" erscheinen, heißt es auf der Instagram-Seite der Band. Der Titeltrack ist Teil der EP. Auf Facebook listen sie zwei Shows in Kalifornien - wenn sie nicht gerade mit Sturmhauben auftreten, sollte das Klarheit über die Besetzung schaffen.

