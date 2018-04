The Offspring: Neues Album kommt "definitiv in diesem Jahr"

The Offspring rechnen noch für dieses Jahr mit der Veröffentlichung ihres neuen Albums. Laut Gitarrist Noodles sollen die Arbeiten an der nächsten Platte der Punkrocker schon überraschend weit fortgeschritten sein.

Nachdem der The Offspring-Gitarrist Anfang März einem Fan auf Twitter versprochen hatte, dass noch in diesem Jahr neue Musik der Punkrocker erscheinen werde, ging er nun in einem Interview mit dem Detroiter Radiosender WRIF weiter ins Detail: "Wir haben ziemlich lange für diese Platte gebraucht, aber ich denke das Warten lohnt sich." Die Band habe zuletzt gemeinsam mit Produzent Bob Rock viel im Studio gearbeitet, um dem neuen, zehnten Studioalbum den letzten Schliff zu verpassen, der Hauptteil sei aber getan, erklärt Noodles weiter: "Wir haben rund zehn Songs fertig, ein paar mehr brauchen nur noch Texte. Dann machen wir vielleicht noch einen oder zwei und wir sind fertig."

Auch auf die Frage nach einem Erscheinungsdatum, gibt es eine positive Antwort: "Definitiv in diesem Jahr. Wir hatten auf den Sommer gehofft, aber so wie es jetzt aussieht, wird sie wohl im Herbst erscheinen", so der Musiker weiter.

Das noch aktuelle Studioalbum "Days Go By" war bereits vor sechs Jahren erschienen. Der Titel oder ein genauer Veröffentlichungstermin des Nachfolgers sind bisher nicht bekannt.

Live: The Offspring

07.06. Interlaken - Greenfield Festival

10.06. Wien - Arena

15.06. Landgraaf - Pinkpop-Festival

18.06. Esch/Alzette - Rockhal

22.-24.06. Scheeßel - Hurricane Festival

22.-24.06. Neuhausen ob Eck - Southside Festival