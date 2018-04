VISIONS Premiere: Heads stellen Clip zu "Wolves At The Door" vor

Foto: Screenshot Youtube

Die Berliner Noise-Rocker Heads feiern kurz nach der Veröffentlichung ihres neuen Album bei VISIONS die Premiere des Videos für den Song "Wolves At The Door".

Ein knorriger, trockener, sich langsam aufbauender Noise-Rock-Batzen ist "Wolves At The Door". Das über fünfeinhalbminütige Stück stammt vom neuen Heads-Album "Collider", das vergangene Woche Freitag erschienen war.

Nach dem Debüt "Heads" von 2015 ist es das bereits zweite Album, das die Band über das Münsteraner Label This Charming Man veröffentlicht. Die Platte hatte vergangene Woche bei uns auch ihre Streaming-Premiere gefeiert.

Im neuen Video wacht der australische Sänger Ed Fraser in einer maroden Industriehalle auf und irrt durch das Gebäude. Im Gegenschnitt sehen wir die Band in rotem Stroboskoplicht spielen. Die Optik unterstreicht perfekt den unheilvollen, dräuenden Charakter des Songs - einer in bester Manier des 90er-Jahre-Noise-Rocks.

Am Samstag werden Heads dann eine Release-Show zu ihrer neuen Platte im Badehaus in Berlin Friedrichshain spielen. Support sind Gewalt, die neue Band von Patrick Wagner (Surrogat), in der Heads-Bassist Chris Breuer (auch Betreiber des Labels Crazysane und Ex-Mitglied von The Ocean) zuletzt an den vier Saiten ausgeholfen hatte.

Stream: Heads - "Wolves At The Door"

Live: Heads

13.04. Wiesbaden - Kreativfabrik

14.04. Berlin - Badehaus Szimpla

15.06. Saarbrücken - Studio 30

16.06. Mannheim - Maifeld Derby

28.09. Celle - MS Loretta

29.09. Jena - Deaf Row Fest