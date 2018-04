VISIONS Premiere: Tied To A Bear veröffentlichen DIY-Lyric-Video zu "Chrysalis"

Die Punkrocker Tied To A Bear haben einen neuen Song inklusive Video veröffentlicht und lassen darin die beiden Protagonisten ihres Genres zu Wort kommen: krachende Gitarren und starke Texte.

"Like Chrysalis we all have to shed our skin" singen Tied To A Bear im gleichnamigen neuen Song, der nach dem Zustand eines Insekts in der Metamorphose benannt ist, und teilen damit eine Erkenntnis, die ebenso einfach wie erschütternd ist: Jugend ist endlich und es bleibt nicht alles so wie früher. Der Zusammenhalt und die Stärke die man sich einst nach einer durchfeierten Nacht bei Sonnenaufgang schwor, hält nur so lange, bis der erste geht. Trotzdem haben die Punkrocker aus Boston, Massachusetts auch gute Nachrichten: Es spricht eigentlich nichts gegen all die Neuanfänge, die für Weiterentwicklung sorgen.

Bestehend aus Musikern verschiedener Punkbands gründeten sich Tied To A Bear bereits 2011 und machten sich schnell einen Namen im Punkuntergrund ihrer Heimatstadt. Nach Support-Touren mit Bands wie Off With Their Heads, Teenage Bottlerocket und Joe McMahon folgt nun das zweite Album der Band, das mit melodischen Punksongs à la Pennywise und The Penske File überzeugt.

"Chrysalis" ist der zweite Vorbote des kommenden Albums "True Places", welches am 4. Mai via Gunner Records erscheint. Zuvor hatte die vierköpfige Band bereits den Song Melville veröffentlicht. Außerdem kommen Tied To A Bear im Mai für einige Konzerte nach Deutschland.

Video: Tied To A Bear - "Chrysalis"

Live: Tied To A Bear

10.05. Bremen - Titus Skate Shop

11.05. Trier - Luckys Luke

17.05. Wermelskirchen - AJZ Bahndamm

18.05. Köln - Limes

19.05. Leisning - Querdenker Fest

20.05. Hamburg - Astra Stube

23.05. München - Kafe Marat

25.05. Aulendorf - IRreal