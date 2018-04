Newsflash (Einerbande, Jeff Ament, Martha u.a.)

Neuigkeiten von der Einerbande, Jeff Ament, Martha, dem Czar Fest, Bent Denim, Fiddlehead, dem Wu-Tang Clan, Chvrches, Sinsaenum, Alpentines, Iron Maiden, und Hanf-Bier.

+++ Beatsteaks-Schlagzeuger Thomas Götz hat mit seinem Soloprojekt Einerbande ein neues Tourtagebuch veröffentlicht. Mit "Diary Of A Bad Man Vol 2" vertont der Musiker erneut den Touralltag mit seiner Hauptband. Das Lied besticht durch seinen nach vorne treibenden Beat. Seine zweite Hälfte ist von der sich wiederholenden, mit Computern verzerrten Phrase "Show me your love" geprägt. Diese wurde eingesungen von Sepalot, dem Solo-Alias von Blumentopf-Bandmitglied Sebastian Weiss. Im vergangenen Jahr hatte Götz unter dem Projektnamen Einerbande die "Diary Of A Bad Man"-Reihe gestartet. Das aktuelle Beatsteaks-Album "Yours" war im September erschienen, die EP "Fever Deluxe" vergangenen Monat. Um diese zu präsentieren ist die Gruppe derzeit auf Tour durch Deutschland und Österreich. Tickets gibt es bei Eventim.

Stream: Einerbande - "Diary Of A Bad Man Vol 2"

DIARY OF A BAD MAN VOL 2 by EINERBANDE

Live: Beatsteaks

11.04. Frankfurt/Main - Jahrhunderthalle

13.04. Leipzig - Arena Leipzig

14.04. Dortmund - Westfalenhallen

16.04. Hamburg - Alsterdorfer Sporthalle

06.06. Wien - Arena

09.06. Berlin - Waldbühne | ausverkauft

30.06. Münster - Vainstream Rockfest

25.08. Berlin - Kindl-Bühne Wuhlheide

+++ Pearl Jam-Bassist Jeff Ament hat einen neuen Song namens "Safe In The Car" veröffentlicht. Neben verzerrten Gitarren und Aments rauem Gesang ist auch die Folkmusikerin Angel Olsen zu hören. Sie unterstützt den Musiker mit ihrer Stimme im Refrain. Zudem spielen seine Pearl-Jam-Kollegen Mike McCready und Matt Cameron jeweils Gitarre und Schlagzeug auf dem Song. "Safe In The Car" ist der erste Vorbote auf Aments Soloalbum "Heaven/Hell". Ein genauer Veröffentlichungstermin ist noch nicht bekannt.

Stream: Ament - "Safe In The Car"

+++ Bent Denim haben eine neue Single aus ihrem kommenden Album veröffentlicht. "Idiot" baut auf einem ruhigen Synthesizer-Motiv auf, das im Verlauf durch einen reduzierten Schlagzeugrhythmus, Gitarre und Keyboard ergänzt wird. Darüber legt sich unaufgeregter, melancholischer Gesang. Der Track entstammt dem am 11. Mai erscheinenden Album "Town And Country" des Indiefolk-Duos. Das aktuelle Album "Romances You" war im April 2015 erschienen.

Stream: Bent Denim - "Idiot"

+++ Die Pop-Punks Martha kommen für einige Konzerte nach Deutschland. Hierbei bringen sie ihr aktuelles Album "Blisters In The Pit Of My Heart" auf die Bühne, das 2016 erschienen war. Tickets für die Show gibt es bei Eventim.

Live: Martha

19.07. Hamburg - Hafenklang

20.07. Kiel - Schaubude

21.07. Münster - Gleis 22

22.07. Berlin - Tiefgrund

23.07. Dresden - Ostpol

24.07. Köln - Sonic Ballroom

+++ Das Czar Fest hat die Details zur kommenden Veranstaltung bekannt gegeben. Das am 11. und 12. Mai in Basel stattfindende Indoor-Festival bietet Bands aus dem musikalischen Spannungsfeld von Dark Ambient über Sludge und Psychedelic Folk bis hin zu Thrash Metal. Zum Line-Up zählen unter anderem Triptykon, Reverend Beat-Man und Abraham. Wie bereits in den Vorjahren wird es auch diesmal eine hauseigene "Rock Art Exhibition" geben. Hier stellen Künstler aus verschiedenen Szenen und Bereichen ihre Kunstwerke aus. Eröffnet wird die Ausstellung an beiden Tagen durch den Auftritt eines Solo-Künstlers. Tickets gibt es bei Starticket.

Bild: Czar Fest Poster

Live: Czar Fest

11.05. Basel - Kaserne

12.05. Basel - Kaserne

+++ Fiddlehead haben den neuen Song "Poem You" veröffentlicht. Der melodische Post-Hardcore-Track beinhaltet eine Sprachaufnahme des verstorbenen Vaters von Sänger Patrick Flynn. Der Verlust soll das Hauptthema des kommenden Albums "Springtime And Blind" sein. Es erscheint am Freitag bei Run For Cover.

Stream: Fiddlehead - "Poem You"

+++ Der Wu-Tang Clan wird wegen Urheberrechtsverletzung verklagt. Konkret geht es um das Cover ihres Unikat-Albums "Once Upon A Time In Shaolin". Fotograf Warren Patterson habe laut eigenen Angaben etwa 80 Stunden Arbeit in das Fotografieren der auf dem Cover zu sehenden Box investiert, ohne jemals dafür bezahlt worden zu sein. Die Band äußerte sich bislang nicht zu der Klage. Erst kürzlich war der Wu-Tang Clan angeblich von der Soul-Gruppe The Diplomats wegen eines Plagiats verklagt worden. Das auf nur ein Exemplar limitierte Album machte immer wieder in einem etwas anderen Kontext Schlagzeilen: Nachdem der verurteilte Betrüger Martin Shkreli das Album bei einer Auktion ersteigert hatte, scheint er es nun im Zuge eines Gerichtsurteils wieder abgeben zu müssen. Die Zukunft der Platte, und ob sie jemals zu hören sein wird, ist bis auf weiteres ungewiss.

+++ Chvrches haben ein schottisches Ferienprogramm vor dem Aus gerettet. Girls Rock Glasgow ist eine Initiative, bei der junge Mädchen und Frauen im Rahmen eines Sommercamps musikalisch gefördert und in Musiktechnik eingeführt werden. Das ehrenamtliche Programm stand wegen finanzieller Schwierigkeiten kurz vor dem Aus, die schottische Synthpop-Gruppe schritt jedoch ein und finanzierte die Initiative, sodass sie auch dieses Jahr stattfinden kann. Die Band begründete dies damit, dass das Programm jungen Frauen die Möglichkeit gäbe, Einblicke in ein Arbeitsfeld zu gewinnen, das typischerweise eher Männern vorbehalten sei. Girls Rock Galsgow zeigte sich auf Twitter dankbar und glücklich. Sängerin Lauren Mayberry setzt sich seit jeher für Frauen in der Musikindustrie und für Frauenrechte im Allgemeinen ein; erst kürzlich hatte sie Sexismus in der Musikindustrie angeprangert. Außerdem haben Chvrches einen neuen Song aus ihrem kommenden Album "Love Is Dead" veröffentlicht. "Miracle" passt mit reduziertem Beat und poppigen Gesangsmelodien klanglich zu den bisher veröffentlichten Tracks "Get Out", dem Matt-Berninger-Feature "My Enemy" und "Never Say Die". "Love Is Dead" erscheint am 25. Mai.

Tweet: Girls Rock Glasgow bedanken sich bei Chvrches

Thrilled to announce @CHVRCHES sponsorship of this year's rock school, couldn't have asked for better patrons - didn't have to - their kind offer of help came at just the right time, enabling us to continue with plans and means more sponsored places than ever. Thankyou so much! x — Girls Rock Glasgow (@girlsrockglasgo) 7. April 2018

Stream: Chvrches - "Miracle"

+++ Sinsaenum haben ein neues Album angekündigt. "Repulsion for Humanity" erscheint am 10. August. "Das auf dem Album sind zu 100 Prozent wir - wir zielen nicht darauf ab, den Massen zu gefallen, halten uns an keine Formeln und machen es nicht, um Radiokriterien zu erfüllen", so Gitarrist Frederic Leclercq. Zudem sei es das bisher "härteste, brutalste und tollste Album" an dem Sänger Sean Zatorsky je mitgearbeitet habe. "Die Riffs sind so verdammt krank, sodass sie mich dazu inspiriert haben stimmlich Sachen zu tun, zu denen ich nie fähig war, die ich aber immer tun wollte", fügt er hinzu. Das Debütalbum "Echoes Of The Tortured" war 2016 erschienen, die aktuelle EP "Ashes" im November.

+++ Alpentines haben den neuen Song "Silence Gone" mit einem Video veröffentlicht. Das sanfte und zurückhaltende LoFi-Stück beginnt mit sachten Akustikgitarren, später kommen Bläser dazu, wodurch sich das Stück zu einem opulenten Ende steigert. Alpentines bestehen unter anderem aus Mitgliedern von Tulp, Voltaire und Lichter. Am Freitag erscheint das genau wie der Song betitelte Debüt "Silence Gone".

Video: Alpentines - "Silence Gone"

+++ Schon jetzt auf die Wunschliste für Halloween setzen: Iron Maiden-Maskottchen Eddie bekommt bald eine neue Maskenkollektion. Damit lassen sich nicht nur Leute erschrecken, sondern auch der gute Musikgeschmack unter Beweis stellen. Neu im Sortiment sind ab sofort "Aces High"-Piloteneddie, "Final Frontier"-Zombie-Alieneddie und "Somewhere In Time"-Cyborgeddie. Verfügbar werden sie allerdings erst kurz vor der Halloween-Saison im US-amerikanischen Shop der "Trick Or Treat"-Studios. Schon jetzt dagegen gibt es dieses schaurige Mastodon-Sammlerstück.

Instagram-Post: So sehen die älteren Modelle aus

+++ Oh Mama: Run The Jewels bringen (schon wieder!) ein Bier auf den Markt. Das ist aber nicht nur für gestandene Thekenstammgäste, sondern auch für solche, die es lieber zurückgelehnter mögen: In dem "Legend Has It"-Bier ist nämlich Hanf, und es erscheint pünktlich zum internationalen Kifferfeiertag 4/20. Nicht-Kiffer können beruhigt sein, denn in dem Gebräu ist kein THC, das Zeug, das eigentlich high macht. Ob die Kombi aber schmeckt, steht auf einem anderen Hanfblatt.

Instagram-Post: El-P zeigt neues Hanfbier