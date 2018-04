War On Women streamen neues Album "Capture The Flag" vorab

Die politische Punkband War On Women hat nach zwei Vorabsongs nun ihr ganzes Album als Youtube-Stream veröffentlicht.

Die in Baltimore ansässige Punkband War On Women wird am kommenden Freitag ihr zweites Album "Capture The Flag" via Bridge Nine veröffentlichen.

Von der Platte hatte die Band zuvor bereits die Songs "YDTMHTL" und "Lone Wolves" ausgekoppelt. Jetzt gibt es im Stream das ganze ALbum vor Veröffentlichung zu hören.

"Capture The Flag" wurde von Jawbox-Kopf J Robbins aufgenommen und enthält Gastauftritte von Kathleen Hanna (Bikini Kill, Le Tigre) und Porno-Punkerin Joanna Angel.

Album-Stream: War On Women - "Capture The Flag"