Frank Turner befragt US-Bürger für Video zu "Make America Great Again"

"Amerika muss wieder großartig werden", doch was macht die USA in den Augen ihrer Bürger heute schon super? Frank Turner hat Passanten in Austin, Texas befragt und das optimistische und herzliche Ergebnis in seinem neuen Video vorgestellt.

Ausgestattet mit Anzug, "Stars and Stripes"-Fliege, Stift und Tafel ist Frank Turner durch die Straßen von Austin gezogen und hat verschiedene Leute befragt, was eigentlich das Großartige an Amerika ist. Das Ergebnis ist eine Collage aus mehr und weniger ernsten Vorschlägen wie "The Beatles", "DIY-Community", "Vielfältigkeit", "Freiheit" oder "Bier und eine gute Zeit".

"Make America Great Again" überrascht nicht nur mit dominanten 80er-Jahre-Synthiesounds, sondern vor allem mit einem kritischen Text, der mit Zeilen wie "Let's make America great again, by making racists ashamed again" ins Schwarze trifft, sich gleichzeitig mit Aussagen, wie "Well I know I'm just an ignorant english man, but I'd like to make america great again" jedoch selbst nicht zu ernst nimmt.

Turner selbst beschreibt den Song als "Antwort auf die Beschimpfungen Trumps" und erklärt weiter: "Das ist einer der provokanteren Songs, die ich in den letzten Jahren veröffentlicht habe, und auf eine gewisse Art alles andere als scherzhaft gemeint."

Zuvor hatte der britische Singer/Songwriter bereits die Songs "Blackout", "1933" sowie den Titeltrack des am 4. Mai via Polydor erscheinenden Albums "Be More Kind" veröffentlicht. Im Herbst kommt Turner außerdem auf ausgedehnte Deutschland- und Europatour. Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Frank Turner - "Make America Great Again"

VISIONS empfiehlt:

Frank Turner

21.10. Luxemburg - Den Atelier

23.10. Würzburg - Posthalle

24.10. Stuttgart - LKA Longhorn

26.10. Wien - Gasometer

27.10. Graz - Helmut-List Halle

04.11. Zürich - Volkshaus

06.11. Lausanne - Les Docks

10.11. Lingen - Emsland Arena

11.11. Hannover - Capitol

13.11. Bremen - Aladin

14.11. Leipzig - Werk 2

16.11. Hamburg - Alsterdorfer Sporthalle

17.11. Wiesbaden - Schlachthof

20.11. München - Tonhalle

22.11. Berlin - Columbiahalle

23.11. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle