VISIONS Premiere: The Baboon Show zeigen Video zu Single "Holiday"

Die schwedischen Punkrocker The Baboon Show haben sich im Clip zu ihrer neuen Single abgemeldet aus dem grauen Büro-Hamsterrad und schlagen vor, einfach mal das zu machen, wofür das Herz brennt: Zeit für "Holiday"!

"Out on vacation" steht auf dem kleinen Notizzettel, der am ausgeschalteten PC-Bildschirm klebt. Während der Chef im Dreieck springt, und die Bandjacke an der Wäscheleine flattert, schippern The Baboon Show längst den Fluß hinunter und feiern Natur, Sommer und Leben mit Punkrock und Badespaß.

"In trouble with the boss, he's like an albatross/ I need my holiday, already far away" donnert Frontfrau und Energiebündel Cecilia Boström zu Beginn der zweiten Strophe des von Punk-Schlagzeug und Bass getriebenen Songs los, bevor der Refrain davon handelt abzutauchen und sich zumindest zeitweise frei zu machen von den immer rotierenden Mühlen des Alltags. Ihren mitreißenden Sound zwischen Punk und Rock'n'Roll geben die Schweden dabei auf einem Holzboot vor wunderschöner Naturkulisse zum Besten, während der Chef das Ufer nach den vier gut gelaunten Aussteigern absucht.

"Holiday" ist Teil des am 16. Februar erschienenen Albums "Radio Rebelde". Im Sommer kommen The Baboon Show, die für ihre energiegeladenen Shows bekannt sind, für einige Festivalshows nach Deutshland. Kurzentschlossene können die Punkrocker heute und morgen in Bremen und Berlin live sehen. Zuletzt hatte die Band den Titeltrack samt Video ausgekoppelt.

Video: The Baboon Show - "Holiday"

Live: The Baboon Show

06.04. Bremen - Kulturzentrum Lagerhaus

07.04. Hamburg - Uebel & Gefährlich