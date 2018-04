Arctic Monkeys kündigen neues Album "Tranquility Base Hotel & Casino" an

Foto: Zackery Michael

Die Arctic Monkeys haben offiziell ihr neues Album angekündigt. Der Nachfolger zu "AM" erscheint schon sehr bald.

Immer wieder hatten sie uns heiß gemacht: In einem Interview für ein Motorrad-Magazin redeten die Arctic Monkeys erstmals von den Arbeiten an einem neuen Album, Bassist Nick O'Malley versprach, wenn es 2018 nicht herauskäme, hätte die Band "wirklich ein Problem". Dann bestätigten die Indierocker ihre ersten Konzerte seit über drei Jahren, inzwischen steht sogar eine Europa-Tour an.

Nun hat die Band das Album offiziell angekündigt. Es heißt "Tranquility Base Hotel & Casino" und wird, wie es Gerüchte schon vorausahnen ließen, bereits am 11. Mai erscheinen. Zu hören gibt es bisher leider nur kurze Soundschnipsel in dem Trailer, den die Band zur Ankündigung postete. Der Vorbestellungs-Seite lassen sich zumindest schon Cover und Trackliste entnehmen.

Das vorherige Album "AM" war 2013 erschienen. Ihre Europa-Tour führt die Arctic Monkeys zweimal nach Berlin und einmal nach Düsseldorf. Leider sind alle Shows bereits ausverkauft, alternativ sieht man sie auf den Zwillingsfestivals Hurricane und Southside am vierten Juniwochenende.

Video: Albumtrailer für neue Platte der Arctic Monkeys

Cover & Trackliste: Arctic Monkeys - "Tranquility Base Hotel & Casino"

01. "Star Treatment"

02. "One Point Perspective"

03. "American Sports"

04. "Tranquility Base Hotel & Casino"

05. "Golden Trunks"

06. "Four Out of Five"

07. "The World's First Ever Monster Truck Front Flip"

08. "Science Fiction"

09. "She Looks Like Fun"

10. "Batphone"

11. "The Ultracheese"

Live: Arctic Monkeys

22.05. Berlin - Columbiahalle | ausverkauft

23.05. Berlin - Columbiahalle | ausverkauft

26.06. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle | ausverkauft

22.-24.06. Scheeßel - Hurricane Festival

22.-24-06. Neuhausen ob Eck - Southside Festival