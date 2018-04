Newsflash (Failure, Every Time I Die, Fall Out Boy u.a.)

Neuigkeiten von Failure, Every Time I Die, Fall Out Boy, Albert Hammond Jr., The Voidz, Chelsea Wolfe, Astpai, Radio Havanna, The Get Up Kids, Yob, The Dwarves und einer erschreckenden Maske.

+++ Failure haben eine neuen Song samt Video veröffentlicht. "Dark Speed" ist ein Mid-Tempo-Stück mit Krautrock-Anleihen, getrieben von einem lockeren Motorik-Beat und lässigen Gitarrenlicks. Düsterer Gesang und Wellen von Feedback, die präzise an- und abschwellen bilden den Kern des Stücks. Das dazugehörige Video folgt Schauspieler David Dastmalchian der anscheinend im Drogenrausch den Verstand zu verlieren droht. "Dark Speed" stammt aus der "In The Future"-EP, die am 30. März erschienen war. Failure hatten angekündigt, dieses Jahr eine Serie von EPs veröffentlichen zu wollen, die in ein neues Album münden sollen. Zuvor hatten sie bereits angedeutet, die Arbeit im Studio wieder aufgenommen zu haben. Ihr bisher letztes Album "The Heart Is A Monster" war 2015 erschienen und war ihr erstes Werk nach über 15 Jahren Bandpause.

Video: Failure - "Dark Speed"

+++ Every Time I Die-Frontmann Keith Buckley bringt ein Buch auf den Markt. Es heißt "Watch" und handelt von einem vom Schicksal geschlagenen Mann, der aus Frustration seine Uhr zerschlägt und daraufhin in einem Schneesturm von geisterhaften Erscheinungen aus seiner Vergangenheit heimgesucht wird. Es erscheint im August über Rare Bird und kann auf deren Homepage vorbestellt werden. Mit Every Time I Die hatte Buckley Ende 2016 das aktuelle Album "Low Teens" veröffentlicht.

+++ Fall Out Boy verlosen bei VISIONS eine von ihnen signierte Leinwand. In der stattlichen Größe von 1,5 x 1,5 Metern bildet sie das knallend violette Albumcover der aktuellen Platte "M A N I A" ab. Alle vier Bandmitglieder haben auf dem Schmuckstück gut erkennbar ihre Signatur hinterlassen. Teilnehmen könnt ihr in unserer Gewinnspielrubrik. Apropos besonderes Merchandise: Fall-Out-Boy-Bassist Pete Wentz hat am Wochenende drei Shirts rund um die O2-Arena in London versteckt. In dem Kleidungsstück entdeckten die drei Finder einen USB-Stick, auf dem sich eine Piano-Version des Songs "Young And Menace" befand. Sie ist mittlerweile auch im Netz zu hören. Ab Freitag spielen Fall Out Boy mehrere Konzerte in Deutschland. Drei davon sind bereits ausverkauft, nur für die Show in Berlin bekommt ihr noch Karten bei Eventim.

Foto: Diese Leinwand gibt es zu gewinnen

Stream: Fall Out Boy - "Young And Menace (Piano Studio Version)"

Live: Fall Out Boy

06.04. Berlin - Max-Schmeling-Halle

07.04. Hamburg - Mehr! Theater am Großmarkt | ausverkauft

08.04. München - Zenith | ausverkauft

10.04. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

+++ Albert Hammond Jr. hat zu seinem Song "Set To Attack" ein Video veröffentlicht. Der Clip folgt der Liebesgeschichte von zwei Jugendlichen aus der Skater-Szene und zeigt die verschiedenen Wege auf, die ihre Beziehung nehmen könnte. "Set To Attack" entstammt dem vor kurzem veröffentlichten Soloalbum des Strokes-Gitarristen. Es heißt "Francis Trouble" und ist von der Geschichte über Hammonds ungeborenen Zwillingsbruder inspiriert. Zuvor hatte er bereits ein Video mit Beziehungs-Thematik zu dem Song "Muted Beatings" veröffentlicht.

Video: Albert Hammond Jr. - "Set To Attack"

+++ Auch sein Strokes-Bandkollege Julian Casablancas hat mit seiner Band The Voidz ein neues Musikvideo veröffentlicht. "Pyramid Of Bones" startet als von einem fuzzigen Gitarrenriff getragener Groover, bevor er in Metal-Riffs und einem Noise-Outro mündet. Im Video zu sehen sind Casablancas und seine Voidz beim Performen des Songs, unterbrochen von animierten Einschüben, die Konsumkultur und Kolonialismus zu kritisieren scheinen. "Pyramid Of Bones" entstammt dem aktuellen Album "Virtue" des Experimental-LoFi-Kollektivs und war am vergangenen Freitag erschienen. Zuvor hatte die Band bereits die Single "All Wordz Are Made Up" mit einem psychedelischen Video versehen.

Video: The Voidz - "Pyramid Of Bones"

+++ Chelsea Wolfe hat eine umfangreiche Europa-Tour angekündigt. Die Songwriterin, die mit ihren Stücken Genres wie Metal, Alternative und Folk abdeckt, hatte ihr aktuelles Album "Hiss Spun" im September 2017 veröffentlicht. Im Zuge ihrer Tour kommt sie auch für einige Termine nach Deutschland. Tickets gibt es bei Eventim.

Live: Chelsea Wolfe

06.07. Hannover - Indiego

07.07. Köln - Gebäude 9

09.07. Karlsruhe - Jubez

30.07. München - Feierwerk

12.08. Hamburg - Kampnagel

+++ Astpai haben Details zu ihrem neuen Album verraten. Die Platte trägt den Namen "True Capacity" und erscheint am 22. Juni. In einem Video gibt die Band zudem genauere Einblicke in den Sound der Platte. Hierbei zeigen sich die Punkrocker von ihrer härteren Seite. Bereits vor kurzem hatte die Gruppe erste Aufnahmen aus dem Studio veröffentlicht. Rund um den Release des Albums spielen Astpai eine handvoll Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Video: Astpai geben Albumtitel bekannt

Live: Astpai

16.05. Ulm - Cat Cafe

17.05. Freiburg - White Rabbit

26.05. Bern - Planetspade

16.07. Wiener Neustadt - Triebwerk

18.07. Zwiesel - Jugendcafe

+++ Radio Havanna haben ein Video zu ihrem Song "Homophobes Arschloch" veröffentlicht. Es besteht aus Live-Aufnahmen, welche auf der Releaseshow für "Utopia" entstanden waren. Das Album war im Januar erschienen. Um dieses zu präsentieren, kommt die Band auf Clubtour durch Deutschland und Österreich. Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Radio Havanna - "Homophobes Arschloch"

Live: Radio Havanna

05.04. Hamburg - Hafenklang

06.04. Bremen - Tower

07.04. Hannover - Faust

12.04. Frankfurt/Main - Nachtleben

13.04. München - Backstage

14.04. Stuttgart - Keller Klub

20.04. Dresden - Scheune

21.04. Düsseldorf - The Tube Club | ausverkauft

27.04. Jena - Kassablanca

28.04. Wien - Arena Wien

+++ The Get Up Kids haben neue Musik angekündigt. In einem dazugehörigen Facebook-Video sieht man die Band im Proberaum musizieren und Kicker spielen. Sie haben außerdem einen Plattenvertrag bei Polyvinyl unterschrieben. Ihre bis dato letzte Platte "There Are Rules" hatte die Emoband 2011 veröffentlicht.

Video: The Get Up Kids teasern neue Musik an

+++ Yob-Sänger Mike Scheidt hat eine Akustikversion von "Marrow" veröffentlicht. Im dazugehörigen Video sieht man den Musiker in der Natur Gitarre spielen. Das Lied ist Teil einer vom US-amerikanischen Musikmagazin Revolver ins Leben gerufenen Serie mit dem Titel "No Distortion". Für diese nehmen Musiker der härteren Schiene ihre Songs in einer abgespeckten Akustikversion auf. Diese könnt ihr euch auf der Seite von Revolver anhören. Das neue Yob-Album "Our Raw Heart" erscheint am 8. Juni, wie die Band vor kurzem angekündigt hatte.

+++ Mastodon haben sich zum ersten Jahrestag ihres Albums "Emperor Of Sand" etwas ganz besonderes ausgedacht: Fans können sich nun in besagten Imperator verwandeln, der mit eisenbeschlagenem Totenschädel das Albumcover ziert. Eine Horrormaske mit langen, schwarzen Haaren, vielen Hornauswüchsen und Krigerhelm gibt es ab sofort als limitierte Sammlerstück im ofiziellen Bandshop. Besser jetzt zugreifen, als sich kurz vor Halloween etwas halbgares aus der Altkleidersammlung zusammenzustellen.

+++ The Dwarves haben ein neues Video zu "Devil's Level" veröffentlicht. Darin sind die Bandmitglieder zunächst tagsüber im Proberaum zu sehen, als Frontmann Blag Dahlia diesen blutüberströmt mit einer klaffenden Halswunde betritt und beginnt, den anderen die Augen aus dem Schädel zu drücken. In den nächsten Szenen performen alle völlig vollgeblutet und wie vom Teufel bessen den Song in der Dunkelheit - zu brutalen Gore-Eskapaden mit viel Gewalt, Säure, nackter Haut und zubeißenden Vampirfrauen. "Devil's Level" stammt von der aktuellen Platte "Take Back The Night", welche am 3. März über Burger erschienen war. Am 13. Juli spielt die Band ein Konzert im Schlachthof Wiesbaden. Tickets dafür bekommt ihr bei Eventim.

Video: The Dwarves - "Devil's Level"

Live: The Dwarves

13.07. Wiesbaden - Schlachthof

