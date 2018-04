VISIONS empfiehlt: Taking Back Sunday kommen auf Tour

Foto: Ryan Russell

Taking Back Sunday haben Deutschland-Konzerte für den Sommer angekündigt. Drei Mal steht die Emo-/Pop-Punk-/Post-Hardcore-Band ab Ende Mai auf deutschen Bühnen.

Fans in Berlin, Münster und Hamburg haben in Kürze den kürzesten Anfahrtsweg zu Taking Back Sunday. In allen drei Städten sind die US-Kollegen The Maine mit von der Partie. Karten gibt es ab sofort bei Eventim.

Neben Klassikern aus der stärker von Emo und Pop-Punk beeinflussten Frühphase der 1999 gegründeten Band aus Long Island wird es dann auch die manchmal folkigeren, rockigeren oder Indie-lastigeren Stücke vom aktuellen Album "Tidal Wave" (2016) zu hören geben. Die hatte die Band auch schon 2017 im Rahmen einer kleinen Tour hierzulande vorgestellt.

Unmittelbar nach den drei eigenen Konzerten werden Taking Back Sunday dann auch noch bei Rock am Ring und Rock im Park auftreten.

Kürzlich hatten mehrere Bandmitglieder einen Benefiz-Sneaker-Contest unterstützt.

VISIONS empfiehlt:

Taking Back Sunday + The Maine

30.05. Berlin - SO36

31.05. Münster - Skaters Palace

01.06. Hamburg - Grünspan

Live: Taking Back Sunday

02.06. Nürburgring - Rock am Ring

03.06. Nürnberg - Rock im Park