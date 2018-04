Liam Gallagher kündigt neue Shows in Europa an

Liam Gallagher hat für das Jahresende eine neue Europatour angekündigt. Dort wird er weiterhin sein Solodebüt "As You Were" auf die Bühne bringen.

Zunächst einmal ist der häufig auf Krawall gebürstete Bruder von Noel Gallagher seinen Fans in und um Köln ein Konzert schuldig: Wegen Entzündungsbeschwerden hatte er seine für Anfang März geplante Show im Kölner Palladium kurzfristig absagen müssen, im Juli will er sie nachholen.

Doch Liam Gallagher ist nicht zu bremsen: Gerade erst kehrte der ehemalige Oasis-Sänger von seiner Südamerika-Konzertreise zurück, auf der er auch etwas gekränkelt, dafür aber Killers-Frontmann Brandon Flowers humorvoll einen gehörigen Schrecken eingejagt hatte. Nun hat er für November bereits die nächste große Tour angekündigt, diesmal zurück in Europa. Sie führt ihn unter anderem nach Hamburg, München und Luxemburg.

Der Vorverkauf für die neuen Konzerte beginnt am Freitag um 10 Uhr bei Eventim. Gallaghers erstes Soloalbum "As You Were" war im vergangenen Oktober erschienen, abseits der Musik frönte er dem ständigen Geplänkel mit seinem Bruder und ließ sich von frechen Kindern interviewen.

Live: Liam Gallagher

05.07. Köln - Palladium (Nachholtermin)

12.11. Luxemburg - Luxexpo

13.11. München - Zenith

24.11. Hamburg - Mehr! Theater am Großmarkt