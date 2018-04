Jesse Hughes entschuldigt sich bei "March For Our Lives"-Demonstranten

Jesse Hughes hat sich via Videobotschaft für seine Reaktionen auf die "March-For Our-Lives"-Proteste entschuldigt. Vergangenen Montag hatte Hughes in den sozialen Medien heftig gegen die Protestteilnehmer und striktere Waffengesetze gewettert, jetzt ruderte der Sänger zurück.

Er habe "nicht gewollt, dass das passiert", erklärte Eagles Of Death Metal-Frontmann Jesse Hughes im Instagram-Video und sagte weiter, es sei nicht seine Absicht gewesen "die Jugend Amerikas und diese wunderbare Sache, die sie ins Leben gerufen haben, nieder zu machen". Er habe ein Statement setzen, aber niemanden persönlich angreifen wollen. Wichtig sei ihm nur gewesen, dass weder die Pro- noch die Kontra-Seite "diese wunderschöne Bewegung der Jugend der Nation" für ihre Zwecke ausnutze. Von seinen bereits früher wiederholt geäußerten waffenfreundlichen Positionen rückte er nicht ab, seine Entschuldigung bezog er auf die Art, wie er seinen Standpunkt geäußert habe - nämlich nicht "verantwortungsvoll und erwachsen".

Am vergangenen Montag hatte Hughes "als Überlebender eines Massakers", wie er seine Äußerungen rechtfertigte, unter anderem die Beschränkung von automatischen Gewehren zur Verhinderung von Waffengewalt mit dem Abschneiden eines Penis als Präventionsmaßnahme gegen Vergewaltigungen verglichen. Die protestierenden Schüler hätten "die Erinnerung an die Getöteten, mich und jeden anderen Liebhaber der Freiheit mit euren Handlungen beleidigt".

Schon in der Vergangenheit hatte der Musiker Wut, Frust und Ärger zunächst unkontrolliert in der Öffentlichkeit freien Lauf gelassen, um sich anschließend zähneknirschend zu entschuldigen und seine Äußerungen zu relativieren. So hatte der Sänger nach den Terroranschlägen öffentlich spekuliert und vermutet, die Security-Mitarbeiter des Club Bataclan seien an den Anschlägen beteiligt gewesen. Auch damals folgte die Entschuldigung kurz darauf.

Zuletzt hatten die Eagles Of Death Metal das Livealbum "I Love You All The Time - Live At The Olympia In Paris" veröffentlicht.

Instagram-Post: Jesse Hughes entschuldigt sich