Bad Religion kündigen "Suffer"-Jubiläumsshows an

"Suffer" feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum - und Bad Religion werden ihren Albumklassiker nicht nur bei Festivalshows aufführen: Im Sommer stehen auch einige Konzerte in Deutschland an.

"Suffer" leutete 1988 die erfolgreichste Phase der Punkrock-Veteranen ein. Mit "No Control" ein Jahr später sowie "Against The Grain" 1990 werden Bad Religion zur essenziellsten Band des Punkrock. Grund genug für das Quintett, die Platte in diesem Jahr in voller Länge aufzuführen.

Nachdem die Punk-Veteranen bereits für die Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park bestätigt waren und vorgestern für das Open Flair angekündigt wurden, folgt nun die Bestätigung fünf weiterer Shows in Stuttgart, Hamburg, Saarbrücken, Berlin und Hannover. Karten für die Shows gibt es ab morgen um 10 Uhr bei Eventim.

Außerdem sind Bad Religion in diesem Sommer beim Nova Rock, dem Highfield Festival und der Gelsenkirchener Ausgabe des Punk In Drublic Fests der Kollegen NOFX zu sehen.

Live: Bad Religion

01.06. Nürnberg - Rock im Park

03.06. Adenau / Nürburgring - Rock am Ring

05.06. Stuttgart - LKA Longhorn

06.06. Hamburg - Docks

14.06. Nickelsdorf - Nova Rock

17.06. Gelsenkirchen - Punk In Drublic Fest

19.06. Saarbrücken - Garage

20.06. Pratteln - Z7 Konzertfabrik

31.07. Berlin - Columbiahalle

08.-12.08. Eschwege - Open Flair

09.08. Dornbirn - Conrad Sohm

17.08. Hannover - Gilde Park Bühne

17.-19.08. Großpösna - Highfield Festival