Prong zeigen Video zum Song "Forced Into Tolerance"

Die New Yorker Groove-Metal-Institution Prong hat ein Video angefertigt zum Song "Forced Into Tolerance". Das setzt ganz auf die Power der Band.

Das Stück stammt vom aktuellen Album "Zero Days", das vergangenen Juli via Steamhammer/SPV erschienen war. Das Video zum Song soll laut Prong-Frontmann Tommy Victor die Direktheit des Stücks vermitteln: "Es ist unsere Reaktion darauf, von allen gesagt zu bekommen, was wir zu denken und zu glauben haben."

Im Video sehen wir das Power-Trio in einem weißen Raum, wie sie zu grobkörniger Optik ihren Song runterdreschen.

Im vergangenen Spätsommer waren Prong hierzulande auf Tour gewesen.

Video: Prong - "Forced Into Tolerance"