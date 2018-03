VISIONS 301 beleuchtet die Rückkehr von A Perfect Circle

14 Jahre nach ihrem bis dato letzten Album sind A Perfect Circle wieder da - und wir haben mit den beiden Band-Masterminds Maynard James Keenan und Billy Howerdel über die neue Platte gesprochen.

Texte oder einzelne Songs erklärt Maynard James Keenan aus Prinzip nicht - wer mit ihm über seine Musik sprechen will, beschäftigt sich also zwangsläufig meist mit dem großen Ganzen. Der Künstler soll hinter dem Werk verschwinden - da bildet auch das vierte, 14 Jahre nach "Emotive" veröffentlichte neue Album von A Perfect Circle keine Ausnahme. "Alles, was ich tun kann, ist, dir ein Puzzle zu geben oder eine andere Perspektive auf Dinge, die dich vielleicht inspiriert", sagt Keenan in VISIONS 301. "Aber jemanden komplett zu ändern - das schaffe ich als Künstler nicht."

Auffällig an "Eat The Elephant" ist aber doch, wie explizit kritisch sich Keenan und seine Band Dauerbrenner-Themen wie Religion, sozialer Kälte oder Digitalisierung widmen. Und wie viel Ruhe die Alternative-Metal-Band in diesen oft Klavier-geprägten Stücken untergebracht hat. "Ich habe das Gefühl, dass die Leute den Zustand des Für-sich-Seins vergessen haben", sagt Keenan. "Viele Musiker glauben, sie müssen immer alles ausstaffieren. Ich glaube inzwischen daran, Sachen zwischendurch auch mal sein zu lassen. Das Gehirn fängt dann an zu arbeiten. Man gewinnt Abstand und klare Sicht."

Was Keenans Kollege Billy Howerdel - quasi der musikalische Leiter von A Perfect Circle - zum Arbeitsprozess an der neuen Platte zu sagen hat, wie Keenan zum Genre Rockmusik steht und was sich in den einzelnen Songs auf "Eat The Elephant" versteckt, lest ihr ab heute in VISIONS 301. Dort findet ihr auch die Rezension zum Album, unserer "Platte des Monats".

A Perfect Circle hatten aus ihrem neuen Album schon die Songs "The Doomed" und "Disillusioned" mit kunstvollen Videos vorgestellt, der Track "TalkTalk" war als Stream erschienen.

Mit dem neuen Material werden A Perfect Circle im Sommer auch ausgewählte Festivals und eigene Shows in Europa spielen. Karten gibt es unter anderem bei Eventim.

Live: A Perfect Circle

01.06. Adenau / Nürburgring - Rock am Ring

02.06. Nürnberg - Rock im Park

08.06. Aarhus - Northside Festival

16.06. Landgraaf - Pinkpop Festival

17.06. Berlin - Zitadelle

20.06. Zürich - Halle 622

21.06. Dessel - Graspop Metal Meeting

22.06. Clisson - Hellfest

23.06. Esch/Alzette - Rockhal