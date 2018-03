VISIONS Premiere: Monster Magnet zeigen Lyric-Video zu "I'm God"

Foto: Screenshot Youtube

Die Stoner-Rock-Urgesteine Monster Magnet haben ein Lyric-Video zur Single "I'm God" veröffentlicht. Mit einem Augenzwinkern Richtung teuflischer Macht machen sie deutlich, dass Bescheidenheit noch nie ihre Stärke war.

"I'm here to remind you sucker of just who I am. I'm god if you're looking for who to blame", singt Monster Magnet-Frontmann Dave Wyndorf im neuen Song "I'm God" zu treibendem Biker-Rock, der immer wieder ins Psychedelische abgleitet.

Der zugehörige Clip lässt das feuerspeiende, rotäugige Biest des Covers zum aktuellen Album "Mindfucker" los und vereint dieses mit dem Text der Single. Der entlockt dem Hörer dann, wenn das permanente Haarschütteln es zulässt, mitunter das ein oder andere diabolische Lachen, da Monster Magnet hier ungebremsten Größenwahn mit einem mal mehr, mal weniger dicken Augenzwinkern versehen.

"I'm God" ist bereits der dritte Vorgeschmack auf das morgen erscheinende Album "Mindfucker". Zuvor hatte die Band bereits den Titelsong sowie die Hawkwind-Hommage "Ejection" ausgekoppelt. Im Mai kommen Monster Magnet dann für sieben Konzerte nach Deutschland, um ihre neue Platte live vorzustellen. Ticekts gibt es bei Eventim.

Video: Monster Magnet - "I'm God"

Live: Monster Magnet

03.05. Wiesbaden - Schlachthof

08.05. Köln - Live Music Hall

09.05. Saarbrücken - Garage

14.05. Pratteln - Z7 Konzertfabrik

16.05. Bochum - Zeche

18.05. Nürnberg - Hirsch

26.05. Bremen - Schlachthof