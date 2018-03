VISIONS Premiere: Hardcore-Noiserocker Coilguns streamen neues Album "Millennials" vorab

Coilguns streamen ihr am Freitag erscheinendes Album "Millennials" vorab. Der finstere Mix aus Hardcore, Noise und Metal ist perfekt für die immer noch viel zu kalten Frühlingstage.

Wenn Coilguns zum Opener "Anchorite" ansetzen, fängt die Erde an zu beben. Das in der Schweiz angesiedelte Quartett, aus dem drei Mitglieder einst schon beim Prog-Metal-Kollektiv The Ocean wüteten, lässt auf seinem neuen Album "Millennials" vertrackten Post-Metal mit bellendem Hardcore-Gebrüll und dissonantem Noiserock kollidieren.

Coilguns' Sound ist unheimlich roh und lässt kaum Ruhepausen zu. Stattdessen kann man kaum erahnen, wann die Band mit dem nächsten Ausbruch um die Ecke kommt - bei Stücken wie dem Titeltrack schreckt man gar auf, wenn plötzlich der Hardcore-Sturm aufzieht.

Das neuen Album erscheint kommenden Freitag via Hummus. Auf der Labelwebseite gibt es dieses in mehreren physischen Ausgaben zu erstehen, die Band möchte das Album digital aber über das "Pay What You Want"-Prinzip bei Bandcamp annbieten.

Heute und in den kommenden Wochen spielen Coilguns noch insgesamt drei Konzerte in Deutschland.

Album-Stream: Coilguns - "Millennials"

Live: Coilguns

21.03. Celle - MS Loretta

30.03. Wuppertal - AZ Wuppertal

14.04. Tübingen - Epplehaus