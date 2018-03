Pennywise stellen neues Video zu "Live While You Can" vor

Die kalifornischen Punkrocker Pennywise stellen mit dem Lyric-Video zu "Live While You Can" einen weiteren Song aus ihrem kommenden Album vor.

Am 20. April werden Pennywise ihr neues Album "Never Gonna Die" über Epitaph veröffentlichen. Von dem hatten sie bereits den Titeltrack vorgestellt.

Mit dem ganz und gar klassischen neuen Galopp-Punk-Song "Live While You Can" legt die Band aus Hermosa Beach jetzt ein weiteres Stück nach.

Im Juni und Juli werden Pennywise dann live auf diversen großen Festivals in Europa zu sehen sein.

Video: Pennywise - "Live While You Can"

Live: Pennywise

22.06. Scheeßel - Hurricane Festival

24.06. Neuhausen ob Eck - Southside Festival

26.06. Zürich - Dynamo

29.06. Dornbirn - Punk In Drublic Fest

30.06. Giebelstadt - Mission Ready Festival

06.07. Hünxe - Ruhrpott Rodeo Festival