Newsflash (NOFX, Astpai, Sonic Youth u.a.)

Neuigkeiten von NOFX, Astpai, Sonic Youth, The Used, Liam Gallagher, Jonathan Davis, The Homeless Gospel Choir Bison, Corrosion Of Conformity, Alex Lahey, The Republic Of Wolves, und System Of A Down auf dem Prüfstand.

+++ NOFX haben ihre Tour-Dokumentation "Backstage Passport 2" auf Youtube veröffentlicht. Der Film gibt Einblicke in das Tourleben der Punkrocker. Das 2006 entstandene Material wurde in Ländern wie Peru, Kolumbien, Australien und Osteuropa aufgenommen. Hierbei erlebte die Band Erdbeben, Aufstände und vieles mehr. Bereits 2009 hatte die Band den ersten Teil von "Backstage Passport" veröffentlicht. Beide Dokumentation sind schon seit mehreren Jahren käuflich zu erwerben. Im Frühling kommen die Musiker mit dem Punk In Drublic Fest nach Deutschland und Österreich. Auf der quer durch Europa ziehenden Eventreihe spielt die Gruppe mit Bands wie Boysetsfire und Bad Religion. Ticket für die Konzerte gibt es bei Eventim.

Video: NOFX - "Backstage Passport 2"

Live: NOFX

17.06. Gelsenkirchen - Event-Area an der Veltins-Arena

19.06. Wien - Arena

22.-24.06. Scheeßel - Hurricane Festival

22.-24.06. Neuhausen ob Eck - Southside Festival

23.06. Wiesbaden - Kulturpark Schlachthof

+++ Astpai haben den Release-Termin ihres neuen Albums bekannt gegeben. Die noch unbetitelte Platte der österreichischen Punkrocker erscheint am 22. Juni. In einem Video gibt die Band erste Einblicke in den Produktionsprozess. So sieht man ein Mädchen, die im Studio auf einem Glockespiel musiziert. Das aktuelle Astpai-Album "Burden Calls" war 2016 erschienen. Zudem spielt die Gruppe im Juli zwei Shows in Deutschland und Österreich.

Video: Astpai kündigen neues Album an

Live: Astpai

16.07. Wiener Neustadt - Triebwerk

18.07. Zwiesel - Jugendcafe

+++ Steve Shelley bietet Gitarreneffekte von Sonic Youth zum Verkauf an. Laut dem Schlagzeuger stammen sie aus dem Studio der Band, er werde ihre Authentizität auch mit einem Zertifikat verifizieren. Die angebotenen Effektpedale tragen Titel wie "1997 Lovetone Big Cheese Fuzz Pedal" oder "HSW Honda Sound Works Dope Fuzz". Mitbieten kann man auf Ebay, aktuell befinden sich alle Gebote bereits im mittleren dreistelligen Bereich.

Tweet: Sonic Youth verkaufen alte Gitarreneffekte

a few guitar effects pedals from the sonic youth studio on sale here: https://t.co/q1cUlabelz pic.twitter.com/hVhgdVrRB2 — Sonic Youth (@thesonicyouth) 19. März 2018

+++ The Used haben die Ersatztermine ihrer verschobenen Europatour bekannt gegeben. Die für Februar angesetzen Shows werden im August nachgeholt. Grund für die Verschiebung war ein plötzlicher Todesfall im Familienkreis. Neben Konzerten in Deutschland und der Schweiz kommt die Band auch für einen Festival-Auftritt nach Österreich. Tickets gibt es bei x-why-z. Das aktuelle The-Used-Album "The Canyon" war im Oktober erschienen.

Facebook-Post: The Used geben Nachholtermine bekannt

Live: The Used

18.08. St.Pölten - Frequency Festival

21.08. Bochum - Zeche

22.08. Zürich - Dynamo

+++ Liam Gallagher hat seinen Auftritt beim Lollapalooza Festival in Chile abgebrochen. Grund hierfür sei eine Brustinfektion gewesen. "Meine Stimme ist total kaputt. Ich werde hier nicht die ganze Nacht schreiend stehen und für alle verdammt schrecklich klingen", so der Sänger nach dem Abbruch. Nach Buhrufen der Fans ergänzte er: "Wenn ihr dabei keinen Spaß habt, verschwende ich nur meine Zeit." Die nach ihm spielenden The Killers wollten es wiedergutmachen: Sie coverten den Oasis-Song "Wonderwall", während Sänger Brandon Flowers Gallagher "einen seiner Könige" nannte. Gallaghers aktuelles Album "As You Were" war im Oktober erschienen. Erst vor wenigen Wochen hatte er sein Konzert in Köln aus Krankheitsgründen absagen müssen. Im August holt er es nach. Weil viele Leute ihre Tickets deshalb umgetauscht haben, gibt es für das ursprünglich ausverkaufte Konzert wieder Karten bei Eventim.

Video: Liam Gallagher bricht Auftritt ab

Liam Gallagher in Chile right now... pic.twitter.com/JVJVJy9qX3 — Mainly Oasis (@MainlyOasis) 18. März 2018

Video: The Killers - "Wonderwall" (live beim Lollapalooza in Chile)

Live: Liam Gallagher

05.07. Köln - Palladium

+++ Jonathan Davis hat die Tracklist und das Cover seines neuen Albums "Black Labyrinth" enthüllt. Die erste Soloplatte des Korn-Sängers erscheint am 25. Mai. "Egal wie stark zu versuchst schlechte Dinge in deinem Leben zu bekämpfen, das Leben wird bleiben, wie es ist. Es liegt an dir, das zu akzeptieren, dagegen anzukämpfen und weiterzugehen - oder du musst mit der Verleugnung leben", so der Sänger über den Hintergrund des Albums. Bereits im Januar hatte Davis einen neuen Song namens "What It Is" veröffentlicht. Das aktuelle Korn-Album "The Serenity Of Suffering" war 2016 erschienen. Um seine neuen Lieder auf die Bühne zu bringen, kommt der Musiker im Juni nach Deutschland, Österreich, Luxemburg und in die Schweiz. Tickets gibt es bei Eventim.

Cover + Tracklist: Jonathan Davis - "Black Labyrinth"

01. "Underneath My Skin"

02. "Final Days"

03. "Everyone"

04. "Happiness"

05. "Your God"

06. "Walk On By"

07. "The Secret"

08. "Basic Needs"

09. "Medicate"

10. "Please Tell Me"

11. "What You Believe"

12. "Gender"

13. "What It Is"

Live: Jonathan Davis

01.06. Adenau / Nürburgring - Rock am Ring

02.06. Nürnberg - Rock im Park

04.06. Hamburg - Gruenspan

11.06. Pratteln - Z7 Konzertfabrik

15.06. Nickelsdorf - Nova Rock

+++ Derek Zanetti alias The Homeless Gospel Choir hat ein Video zu seinem Song "1983" veröffentlicht. Darin wird Zanettis Gesicht über Fernsehausstrahlungen aus selbigem Jahr gelegt. Ein gewisser New Yorker Immobilienhändler hat ebenfalls einen Gastauftritt. Das Video passt gut zu dem lockeren, selbstironischen Text und den zackigen Punkrock-Riffs. "1983" entstammt "Normal", dem aktuellen Album des aus Pittsburgh stammenden Songwriters. Zuvor war bereits der Titeltrack mit einem Video versehen worden.

Video: The Homeless Gospel Choir - "1983"

+++ Bison legen ihr erstes Album neu auf. Das Debüt "Earthbound" der Sludge-Stoner-Rocker wird am 27. April auf Vinyl neu veröffentlicht werden und auf schmale 666 Exemplare limitiert sein. Ihr aktuelles Album "You Are Not The Ocean You Are The Patient" war im Juni vergangenen Jahres erschienen, zum Song "Anti War" präsentierte VISIONS ein böses Video. Bald gehen sie auf Europatour. Tickets gibt es bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Bison

21.04. Leipzig - Doom Over Leipzig Festival

28.04. Hamburg - Bambi Galore

01.05. Wiesbaden - Schlachthof

03.05. Bulle - Ebulition

04.05. Porrentruy - Muzak

09.05. Wien - Viper Room

18.05. Kiel - Alte Meierei

19.05. Berlin - Pelagic Fest

+++ Das Label Nuclear Blast hat ein Boxset mit unveröffentlichten Aufnahmen seiner Bands veröffentlicht. Auf "Gathered At The Altar Of Blast" versammeln sich bisher unveröffentlichte Tracks von Corrosion Of Conformity, Exodus, Municipal Waste und weiteren Metal-Größen aus dem Labelkatalog. Neben den Picture Discs im Seven-Inch-Format enthält das Set zusätzliches Merch wie zum Beispiel einen Aufnäher, ein Poster und eine Kassette. Es ist auf 1.000 Exemplare limitiert und kann im Webshop des Labels bestellt werden.

Tweet: Neues Boxset von Nuclear Blast

#GatheredAtTheAltarOfBlast New exclusive box set from Nuclear Blast Records limited to 1,000 worldwide!

Includes: 3- 7” picture discs, a cassette, foldout poster, metal pin on card back, and woven patch, with a die-cut outerbox.

Order before they're gone: https://t.co/sOcEeWKE0M pic.twitter.com/9b0YKKRguh — Nuclear Blast USA (@nuclearblastusa) 16. März 2018

Tracklist: "Gathered At The Altar Of Blast"

01. Municipal Waste – "Dead End"

02. Exodus – "Crime Of The Century"

03. Immolation – "Morbid Visions" (Sepultura-Cover feat. Max Cavalera)

04. Possessed – "Shadowcult" (Demo)

05. Kataklysm – "The Awakener MMXVII"

06. Corrosion Of Conformity – "On The Hunt" (Lynyrd-Skynyrd-Cover)

+++ Alex Lahey hat ein Video zu ihrem Song "I Love You Like A Brother" veröffentlicht. Der Clip präsentiert sich in verwaschener Retro-Optik und mischt alte Aufnahmen der Sängerin und ihres kleinen Bruders mit aktuellen und zeigt so, dass sich manche Dinge kaum ändern, selbst wenn sehr viel Zeit vergeht. Der Song unterlegt das Gezeigte mit starken Lead-Melodien und Punkrock-Riffs, und erzeugt damit genau den rotzigen Charme, der die Songs der Australiern auszeichnet. Das gleichnamige Album war im Oktober vergangenen Jahres erschienen. Erst kürzlich trat sie im US-amerikanischen Late-Night-Programm auf.

Video: Alex Lahey - "I Love You Like A Brother"

+++ The Republic Of Wolves haben einen neuen Song vorgestellt. "Bask" mischt düsteren Background-Gesang mit markante Lead-Gitarren und schleppendem Schlagzeugspiel. In der zweiten Hälfte wird das Tempo angezogen, ein Breakbeat-lastiges Finale und ein flottes Akustik-Outro sorgen für späte Überraschungen. Das neue Album der Band, auf dem auch "Bask" enthalten ist, heisst "Shrine" und erscheint am 27. März.

Stream: The Republic Of Wolves - "Bask"

+++ Die Youtuber Fine Brothers Entertainment haben Kindern System Of A Down vorgespielt und dabei ihre Gedanken festgehalten. Neben witzigen Beobachtungen ("Es wird sehr viel geschrien", "Das ist Metal, und ich liebe es"), jeder Menge Verwirrung über den Namen Daron Malakian und starken Rezensionen ("Das ist OK") klären die Kids nebenbei auch gleich den Konflikt, der Fans spätestens seit "Hypnotize" schlaflose Nächte bereitet: "Zwei Sänger sind gut. Wenn dir einer nicht gefällt, kannst du immer noch dem anderen zuhören."

Video: Kinder reagieren auf System Of A Down