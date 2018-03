VISIONS Premiere: Hysterese veröffentlichen Video zu neuem Song "Fortune"

Die Punks Hysterese haben ein Video zu ihrer neuen Single "Fortune" gedreht. Während der Song gekonnt zwischen Garage-Rock, Post-Punk und Punkrock balanciert, konzentriert sich der Clip auf die düstere Seite der Band.

Nur schemenhaft heben sich die Sillhouetten der einzelnen Hysterese-Bandmitglieder vom orangefarben beleuchteten Hintergrund ab. Zwischendurch wechselt die Kamera immer wieder zu Nahaufnahmen von schmerzverzerrten Gesichtern und durch die Gewölbe wandelnden Protagonisten, während sich der Melodiegesang von "Fortune" immer weiter Richtung Decke streckt. Ein Gesang, der laut der Band "poppiger" ausfällt als auf den beiden Vorgängeralben.

Der Videodreh zu "Fortune" entstand dabei ganz spontan, fast zufällig und ging nicht von der Band, sondern von den Machern des Clips aus, wie Hysterese erklären: "Es war nach einer Show in Süddeutschland, da kamen zwei so Typen auf uns zu und meinten: 'Hey, wir wollen ein Video für euch machen'. Wir haben uns verdutzt angeschaut und dann beschlossen 'ok, cool, lasst machen'." Kurz darauf finden sich alle Beteiligten im Gewöbekeller unter dem Milchwerk Studio in Tübingen zusammen und drehen in nur zwei Tagen das Video zum Song. Sympathisch ehrlich fasst die Band den Dreh zusammen: "Hat Spaß gemacht, ob wir das jemals wieder machen, keine Ahnung..."

"Fortune" ist der erste Vorgeschmack auf das am 30. März via This Charming Man erscheinende dritte Album "Hysterese".

Video: Hysterese - "Fortune"

Cover & Tracklist: Hysterene - "Hysterene

01. "Fortune"

02. "Bloodshot"

03. "The Fighters"

04. "Cry Wolf"

05. "Back to the Future"

06. "Echo"

07. "Nostalgia"

08. "Shame"

09. "Paint it Black"

10. "Black Hearts"