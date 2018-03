Kmpfsprt zeigen Video zu neuem Song "Trümmer"

Kmpfsprt haben ein Video zur neuen Single "Trümmer" veröffentlicht und zeigen darin, wie man die mit eingefrorenem Lächeln in Smartphone-Kameras starrenden Partypeople zum Tanzen bringt.

"Die Show gestern war nice, wie war eigentlich die Band? Die hab ich nicht gesehen, ich hab den Club geinstagramt. Darauf erstmal ein Selfie mit irgendeinem Filter. Vom Leben hab ich erstmal nur 'ne Menge bunte Bilder." Mit der neuen Single ihres kommenden Albums "Gaijin" richten Kmpfsprt deutliche Worte an all die Party- und Konzertgänger, die die Tanzfläche nur betreten, um ein gestelltes Foto nach dem anderen zu schießen.

Auch das zugehörige Video der Punkband aus Köln rechnet deutlich und mit humorvollen Spitzen mit all jenen ab, die das Genießen und im Jetzt leben offenbar sogar dann verlernt haben, wenn es nur eines Schritts bedarf, um sich fallen zu lassen: Der Bassist rockt in der leeren Garderobe, wer weiß, ob überhaupt jemand mitbekommen hat, dass er sich dort zwischen leeren Kleiderbügeln an seinem Instrument abarbeitet. Die Tanzfläche ist zunächst leer, dafür drängt man sich in der Klokabine, um schnell noch die nächste Line zu ziehen. An der Bar gibt es Randale, weil die Thekenkraft dahinter lieber Instagram-Likes verteilt, statt Bier auszuschenken und nur ganz allmählich mithilfe des treibenden Kmpfsprt-Sounds scheint Bewegung in die Sache zu kommen.

Zum Song und der Entstehung des Videos selbst erklärt Gitarrist David Schuhmann: "Trümmer" ist auf jeden Fall der härteste Song, den wir je geschrieben haben. Wir hatten einfach wieder Bock auf Lieder, bei denen man sich auf der Bühne zerreißen kann - so ist "Trümmer" entstanden. Für den Videodreh haben wir einfach alle unsere Freunde und Bekannte eingeladen, ein paar Kisten Bier in den Raum gestellt und eine große Party gefeiert."

Nach "Schwarz" ist "Trümmer" der zweite Vorbote des am 30. März erscheinenden dritten Albums "Gaijin".

Video: Kmpfsprt - "Trümmer"