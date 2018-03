Queens Of The Stone Age zeigen animiertes Grusel-Video zu "Head Like A Haunted House"

Foto: Screenshot Youtube

Queens Of The Stone Age haben ein Video zu ihrem Song "Head Like A Haunted House" vorgestellt. Der animierte Lyric-Clip setzt die Band inmitten eines Spukhaus-Fiebertraumes in Szene.

Wer es gern ein bisschen makaber und gespenstisch hat, wird seine Freude am neuen Video der Queens Of The Stone Age haben: Josh Homme und seine Mitstreiter alpträumen sich durch ein buntes Gruselkabinett an Gestalten und Szenen, reisen auf Särgen durch die dunkle Nacht, begleitet von abgetrennten Händen und UFOs, vorbei an schwelenden Höllenlandschaften und groovenden Skeletten - was immer Homme im Text eben gerade besingt, wird mit dem Inventar einer Geisterbahn auch im Bild präsentiert.

Inszeniert hat den Clip Regisseur Liam Lynch, der für die Band zuletzt auch einen sehr lustigen Teaser-Clip zum aktuellen Album "Villains" ins Bild gesetzt hatte.

Auf "Villains" war der 70s-beeinflusste sexy Stonerrocker "Head Like A Haunted House" im vergangenen Jahr auch erschienen. Zuvor hatte die Band auch schon ein eindrucksvoll choreographiertes Tanzvideo zu "The Way You Used To Do" veröffentlicht.

Noch bis Ende Mai werden die Queens Of The Stone Age mit ihrer Platte durch die USA touren, danach sind sie auch in Deutschland und Luxemburg noch für eine Club- und zwei Open-Air-Shows zu sehen. Karten bekommt ihr bei Eventim.

Kürzlich hatte die Band verraten, dass sie sich an einer Tribute-Compilation für Elton John beteiligt.

Lyric-Video: Queens Of The Stone Age - "Head Like A Haunted House"

Live: Queens Of The Stoneage

15.06. Esch/Alzette - Rockhal

16.06. Wiesbaden - Kulturpark Schlachthof

27.06. Dresden - Elbufer