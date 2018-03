VISIONS empfiehlt: Life Of Agony kommen auf Tour

Foto: Al Bello

Alles andere als eine Quälerei: Life Of Agony bringen ihr neues Album "A Place Where There's No More Pain" erneut auf die Bühnen der Republik - präsentiert von VISIONS.

Der sofortige Erfolg. Die schwierigen Jahre. Die Auflösung. Das Comeback, das trotz überzeugender Songs scheiterte. Zwölf Jahre später der erneute Versuch mit "A Place Where There's No More Pain". Die eigentlich hervorragende Band Life Of Agony hat es sich zwischen Grunge der Marke Stone Temple Pilots und Metal-Anleihen nie leicht gemacht. Frontfrau Mina Caputo veröffentlichte zwar in ihrem Vorleben als Keith regelmäßig wortgewaltige Soloalben von bestechender Qualität, so richtig funktioniert das Charisma aber nur bei ihrer Hauptband.

VISIONS legt euch daher die Shows im Herbst wärmstens ans Herz, wenn ihr euch wie wir auch auf "World Gone Mad" und "Dead Speak Kindly" einigen könnt. Tickets sind ab sofort bei bei Eventim erhältlich. Abseits davon ist die Band auch auf einigen Festivals zu sehen.

Zuletzt hatte Bassist Alan Robert ein Malbuch veröffentlicht, während die Band den Abgang von Schlagzeuger Sal Abruscato mit dem Einstieg von Veronica Bellino kompensierte.

VISIONS empfiehlt:

Life Of Agony

12.10. Papenburg - Alte Kesselschmiede

13.10. Düsseldorf - Zakk

16.10. Aschaffenburg - Colos-Saal

21.10. Salzburg - Rockhouse

28.10. München - Technikum

Live: Life Of Agony

15.06. Nickelsdorf - Nova Rock

16.06. Gräfenhainichen - With Full Force-Festival

17.10. Mallorca - Full Metal Holiday Festival

02.11. Eindhoven - The Sound Of Revolution Festival