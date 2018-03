Gender Roles stellen neuen Song "Gills" mit Video vor, kündigen EP "Lazer Rush" an

Die britischen Punkrock-Newcomer Gender Roles haben einen weiteren Song veröffentlicht. Der kracht und rumpelt melodisch los und ist schon bald auf einer EP zu finden.

In weniger als zwei Minuten versprühen Gender Roles in "Gills" so viel positive Energie, dass man sich am liebsten ins nächste Flugzeug in den Süden setzen möchte. Das fantastische, von Bassist Jared Tomkins entwickelte 8-Bit-Video brennt diesen Gedanken nur noch mehr ins Hirn und verfolgt das Trio bei einer aufregenden Pixel-Reise per Helikopter, Boot und an Land - inklusive Pac-Man-Gastauftritt.

Damit bleiben die Briten dem flippigen Garage-Punk-Sound der beiden Songs "Plastic" und "About Her" treu und lassen gleich die nächste Katze aus dem Sack: Die drei Songs werden mit zwei weiteren am 13. April digital und als Twelve-Inch-Vinyl erscheinen. Für die Veröffentlichung von "Lazer Rush" zeigen sich Big Scary Monsters verantwortlich, die als Liebhaber von britischem DIY-Punk bekannt sind. Die Debüt-EP "Planet X-Ray" war Anfang 2017 noch via Hanger erschienen.

Video: Gender Roles - "Gills"

Cover + Tracklist: Gender Roles - "Lazer Rush"

01. "Plastic"

02. "Payrise"

03. "Gills"

04. "About Her"

05. "Teeth"