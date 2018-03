VISIONS Premiere: The Penske File werden im Clip zu "Kamikaze Kids" nostalgisch

Foto: Screenshot Youtube

Die Kanadier The Penske File versprühen mit ihrer neuen Single wohlige Aufbruchsstimmung. Im dazugehörigen Video zelebrieren die Punkrocker ihre Freundschaft und lassen alte Zeiten wieder aufleben.

Am Kühlschrank von The Penske File-Schlagzeuger Alex Standen hängt ein altes Bandfoto; "Kamikaze Kids" steht darunter geschrieben, und "RIP 2009". Frustriert schlägt er die Tür wieder zu, macht sich ein Bier auf und schwelgt in Erinnerungen - was ihn schließlich dazu veranlasst, sein altes Drumkit im Keller zu entstauben.

Es dauert nicht lange, bis sich der Rest seiner Band bei ihm zu Hause einfindet und die Leidenschaft beim gemeinsamen Musizieren wieder aufflammt. Die hört man The Penske Files Song genauso an: Mit The Gaslight Anthems '59-Sound und an Hot Water Music erinnerndem Faible für einprägsame Songstrukturen weiß das Trio aus Burlington, Ontario die in "Kamikaze Kids" verhandelte Nostalgie für jeden spürbar zu machen.

Am 6. April erscheint mit "Salvation" das neue Album von The Penske File über Gunner.

Video: The Penske File - "Kamikaze Kids"