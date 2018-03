VISIONS empfiehlt: Lagwagon kommen auf Tour

Lagwagon haben eine große Europatour angekündigt. Die Punkrocker um Sänger Joe Cape werden den Sommer auf der Bühne verbringen und im Rahmen der Tour auch für acht Konzerte nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz kommen.

Bereits im vergangenen November hatten Lagwagon via Facebook-Post ein damals noch nicht näher definiertes Ereignis für 2018 angeteasert. Zu sehen waren auf dem Pressebild die einzelnen Bandmitglieder, vertieft in ihre jeweiligen Smartphones. Im Vordergrund häuften sich mehrere Bananenstauden. Betitelt war das Bild mit der Zeile "Coming Soon 2018!!!Lagwagon shit's bananas". Ganze vier Monate später löst die Band das Rätsel auf und gibt bekannt, dass eine Europatour ins Haus steht. Karten gibt es am Freitag, den 16. März, unter anderem bei Eventim.

Die bisher letzte Tour hatte im Anschluss an die Veröffentlichung des aktuellen Albums "Hang" stattgefunden. Dieses war bereits 2014 und damit neun Jahre nach dem Suizid von Schlagzeuger und Gründungsmitglied Derrick Plourde und dem daraus resultierenden Abschiedsalbum "Resolve" erschienen.

Ob die Setlist der 1989 gegründeten Band sich vorwiegend aus den Klassikern ihrer fast 30-jährigen Bandgeschichte zusammensetzt oder ob es vielleicht sogar ein neues Album geben wird, ist bisher nicht bekannt. Fest steht aber, dass Lagwagon sich verschiedene Supportacts auf ihre Tour eingeladen haben. So wird bei den Konzerten in Frankfurt, München, Wels und Zürich die Punkrock-Band The Lillingtons aus Newcastle, Wyoming mit an Board sein. In Frankfurt, München und Wels treten zusätzlich die Spoilers auf, während die Supportcrew in Wels mit The Lawrence Arms und Bad Cop/Bad Cop auf ganze vier Vorbands anwächst.

VISIONS empfiehlt:

Lagwagon

06.08. Frankfurt/Main - Batschkapp

07.08. München - Backstage

08.08. Wels - Alter Schlachthof

13.08. Zürich - Dynamo

17.08. Nürnberg - Hirsch

18.08. Köln - Helios37

21.08. Berlin - SO36

22.08. Bremen - Schlachthof