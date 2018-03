INVSN streamen neue EP "Forever Rejected"

Recht knapp vor Release haben INVSN um Refused-Frontmann Dennis Lyxzén die neue EP "Forever Rejected" angekündigt und gleichzeitig im Stream bereitgestellt. Darauf enthalten ist unter anderem eine ungewöhnliche Coverversion.

Erst voriges Jahr hatten INVSN ihr viertes Album "The Beautiful Stories" veröffentlicht. Überraschend kündigte das Post-Punk-Projekt um Refused-Frontmann Dennis Lyxzén nun die EP "Forever Rejected" an, die digital bereits am morgigen Freitag erscheint. Eine Twelve-Inch soll eine Woche später folgen und kann im Webshop von Dine Alone vorbestellt werden.

In Vorbereitung auf den zeitnahen Release haben INVSN die fünf Tracks (physisch: vier) auf Soundcloud im Stream bereitgestellt. Zuerst klingt "Forever Rejected" auch ganz nach seinem Genre tanzbar, unterkühlt und stellenweise atemlos. Im dritten Track "Love" - im Original von Lana Del Rey - verschiebt sich der Fokus allerdings auf getragene und hymnische Sounds. Dazu trägt sicher auch der Gesang bei, den sich Lyxzén mit seiner langjährigen (Kreativ)-Partnerin Sara Almgren teilt.

"Nachdem wir eine Weile das neue Album gespielt hatten, überlegten wir uns, was unser nächster Move sein könnte", so Lyxzén auf Facebook. "Wir hatten ein fantastische Version eines Lana-Del-Rey-Songs aufgenommen und noch ein paar Songs übrig aus den Sessions für das Album, die bisher nicht veröffentlicht waren." Der Titeltrack und "A Minute Of Magick" hätten vorher nur in Demo-Form existiert. Die Perkussivität und Wildheit der beiden Songs habe der Band einen kreativen Schub gegeben. "Es mag nur eine EP sein", schließt Lyxzén, "aber nimmt man sie als Kompliment zum Album, ist sie wirklich ein Schritt in eine neue Richtung und gehört zu den besten Arbeiten, an denen ich jemals beteiligt gewesen bin."

Auf ihrer zuletzt angekündigten Europatour im April mit Protomartyr können INVSN nun also auch neues Material bieten. Eintrittskarten für das Konzert in Berlin gibt es bei Eventim, welche für die Protomartyr-Shows ebenso.

EP-Stream: INVSN - "Forever Rejected"

Cover & Traacklist: INVSN - "Forever Rejected"



1. "Forever Rejected"

2. "A Minute Of Magick"

3. "Love"

4. "The Lost Ones"

5. "Valentine's Day"*

* nur digital

Live: INVSN + Protomartyr

20.04. Berlin - Cassiopeia*

21.04. München - Strom

22.04. Köln - Gebäude 9

24.04. Münster - Gleis 22

* nur INVSN