Beatsteaks kündigen "Fever Deluxe"-EP an, Session läuft im Fernsehen

Die Beatsteaks haben in den altehrwürdigen Hansa Studios in Berlin eine Session gespielt - und veröffentlichen die fünf aufgenommenen Songs als EP.

David Bowie, Iggy Pop, R.E.M., sie alle haben teils fantastische Alben in den Hansa Studios aufgenommen - in den Berliner Tonstudios musizieren zu dürfen, ist zweifelsohne ein Ritterschlag. Den Beatsteaks ist diese Ehre nun ebenfalls zuteil geworden: Für eine Spezialausgabe der Deluxe Music Sessions hat die Berliner Band im Meistersaal fünf Songs in einem Take eingespielt. Neben "You In Your Memories", "40 Degrees" und "Fever" vom aktuellen Album "Yours" hat das Quintett auch "She Was Great" und "Demons Galore" vom 2007 erschienenen "Limbo Messiah" für die Session ausgepackt.

Der aufgezeichnete Auftritt wird nicht nur am 23. März um 22 Uhr bei Deluxe Music seine Fernsehpremiere feiern, sondern erscheint auch am 20. März als digitale EP. Außerdem wird es eine limitierte Vinyl-Auflage geben, die zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen soll. Umrahmt ist die Session von einem Interview mit Frontmann Arnim Teutoburg-Weiß und Bassist Torsten Scholz mit Markus Kavka, der die Beatsteaks seit langer Zeit begleitet. Neben einem kurzen Ausschnitt vor und nach der Sendung soll das gesamte Interview ab dem Zeitpunkt der Ausstrahlung auch online bereitgestellt werden.

Ihre Livequalitäten stellen die Beatsteaks auch in Kürze wieder deutschlandweit unter Beweis. Supportet werden sie dabei sechsmal von Turbostaat sowie in der Dortmunder Westfalenhalle vom HipHop-Duo Zugezogen Maskulin. Karten für die Shows im April als auch die Konzerte im Sommer gibt es bei Eventim.

Facebook-Post: Beatsteaks kündigen "Fever Deluxe"-EP an

Live: Beatsteaks

07.04. Bremen - Pier 2 | ausverkauft*

08.04. Bielefeld - Ringlokschuppen | ausverkauft*

10.04. München - Zenith*

11.04. Frankfurt/Main - Jahrhunderthalle*

13.04. Leipzig - Arena Leipzig*

14.04. Dortmund - Westfalenhallen**

16.04. Hamburg - Alsterdorfer Sporthalle*

06.06. Wien - Arena

09.06. Berlin - Waldbühne | ausverkauft

30.06. Münster - Vainstream Rockfest

25.08. Berlin - Kindl-Bühne Wuhlheide

* mit Turbostaat

** mit Zugezogen Maskulin