VISIONS empfiehlt: Pg.Lost kommen nach Deutschland

Die Post-Rocker Pg.Lost haben für den Frühsommer drei Shows in Deutschland angekündigt. Die spielen sie in Städten, die sie auf ihrer Tour im vergangenen Herbst nicht besucht hatten.

Denn es ist gar nicht so lange her, dass die Schweden in Deutschland unterwegs waren: Im Oktober und November hatten Pg.Lost drei von VISIONS präsentierte Shows in Hamburg, Karlsruhe und Erfurt gespielt. Ihre für den Juni angesetzte Reise führt sie nach München, Köln und Hannover.

Nur wenige Tage vorher spielen Pg.Lost beim ebenfalls von VISIONS präsentierten Pelagic Fest in Berlin, außerdem stehen zwei Termine beim Leipziger Wave Gotik Treffen und in der Arena Wien auf dem Plan.

Das aktuelle Album der Post-Rock-Band heißt "Versus" und war im September 2016 erschienen. Das darauf enthaltene Stück "Monolith" stiftete die Band zuletzt der Pelagic-Compilation "In The Twilight, These Rocks Have Teeth".

Der Vorverkauf für die neu angekündigten Shows startet am Mittwoch, den 14. März um 10 Uhr. Die Tickets bekommt ihr dann bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Pg.Lost

20.05. Berlin - Pelagic Fest

01.06. München - Orangehouse

02.06. Köln - Artheater

03.06. Hannover - Lux

Live: Pg.Lost

19.05. Leipzig - Wave Gotik Treffen

22.05. Wien - Arena