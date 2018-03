A Perfect Circle inszenieren im Video zu "Disillusioned" Smartphone-Sucht

Foto: Screenshot Youtube

A Perfect Circle haben ein Video zu ihrem neuen Song "Disillusioned" veröffentlicht. Das widmet sich in einer bildstarken Allegorie ganz dem Thema des Songtextes: dem abstumpfenden Sog des Smartphones.

Apathische Menschen, die nur noch auf ihre Smartphone-Bildschirme starren und im Gleichschritt dahintrotten. Gesichtslose Kultführer, die mit ihren VR-Brillen vorm Gesicht die Realität ihres Gefolges gestalten. Bildschirme, die wie Feuer in einer Steinzeit-Höhle leuchten. Kabel, die am Boden wie Wucherungen einen Gebäudekomplex durchziehen - A Perfect Circle machen im Video zu "Disillusioned" keinen Hehl daraus, dass sie im Smartphone einen Gegenstand ausgemacht haben, der aus sozialen Wesen digitale Zombies macht.

Nur eine Frau beschleicht beim Laufen durch die tristen Gänge ein ungutes Gefühl, sie öffnet eine Tür nach außen und entdeckt dort eine Gruppe von Menschen, die als Gruppe ohne digitale Hilfsmittel beieinander sind - eine reale Welt, die vom Schwarz-Weiß des restlichen Clips plötzlich in Farbe umschlägt, als die Frauen ihre digitalen Kontaktlinsen herausnimmt. Mit den neuen Eindrücken kehrt sie zurück in den Smartphone-Tempel und will ihr Wissen weitergeben.

Für eine kluge Band wie A Perfect Circle ist das eine überraschend eindeutige, direkt und ohne Vieldeutigkeiten präsentierte Botschaft. Das wundert einen allerdings kaum, wenn man weiß, wie wichtig Sänger Maynard James Keenan das Thema ist.

"Disillusioned" war vorab bereits im Stream zu hören gewesen. Zusammen mit "The Doomed" - zu dem es ebenfalls ein Video gab - und "TalkTalk" ist der Song einer von drei Vorabtracks des neuen A-Perfect-Circle-Albums "Eat The Elephant", das am 20. April erscheinen wird.

Ihr drittes und aktuelles Album "Emotive" hatten A Perfect Circle bereits 2004 veröffentlicht. Schon Anfang des Jahres hatten sich die Hinweise verdichtet, dass die Band mit ihrer neuen Platte fertig ist.

Im Juni kommen A Perfect Circle neben einigen Festivalauftritten auch für mehrere Shows in den deutschsprachigen Raum. Tickets für die Headliner-Konzerte bekommt ihr bei Eventim.

Video: A Perfect Circle - "Disillusioned"

Live: A Perfect Circle

01.-03.06. Nürburg - Rock am Ring

01.-03.06. Nürnberg - Rock im Park

08.06. Aarhus - Northside Festival

16.06. Landgraaf - Pinkpop Festival

17.06. Berlin - Zitadelle

20.06. Zürich - Halle 622

21.06. Dessel - Graspop Metal Meeting

22.06. Clisson - Hellfest

23.06. Esch/Alzette - Rockhal