VISIONS empfiehlt: LB Drums feiert Jubiläumsfestival mit Fjørt und Turbostaat

Seit zehn Jahren stattet die Züricher Schlagzeugmanufaktur LB Drums Musiker schon mit Instrumenten und Zubehör aus. Nun hat das Unternehmen zur großen Geburtstagsfeier in Form des eintägigen LB Versary-Festivals mit fünf Bands eingeladen - darunter einige der besten deutschen Punk- und Post-Hardcore-Bands.

Teil des LB Versary sind neben den Post-Hardcore-Könnern Fjørt auch die Flensburger Punkrocker Turbostaat. Während Turbostaat zuletzt ein Live-Album anlässlich ihres 20-jährigen Bandbestehens angekündigt hatten, veröffentlichten Fjørt mit "Coleur" bereits im November vergangenen Jahres ihr drittes Studioalbum. Vervollständigt wird das Line-up durch die Alternative-Rocker Blackout Problems, die Punkrocker Kmpfsprt und die Post-Punk-Band Lyvten.

2008 gründeten die Brüder Ron und Dan Vetsch die Schlagzeugmanufaktur LB Drums in ihrem Heimatort Wädenswil am Zürichsee, heute schwören Musiker in ganz Europa auf die handgefertigten Custom-Drums aus der Schweizer Werkstatt. Die individuelle Bauweise und das Experimentieren mit unterschiedlichsten Materialien steht dabei immer im Zeichen des Sounds. Welche Resonanz die Planung des Jubiläums bei den einzelnen Bands auslösen würde, überraschte die Brüder selbst: "Als wir im März 2017 das erste mal darüber sprachen in welcher Form das zehnjährige Jubiläum stattfinden soll, hätten wir nie gedacht, dass wir zwei Wochen später von allen fünf Bands eine Zusage haben würden", sagte sich Ron Vetsch.

Um die zehnjährige Geschichte der Manufaktur gebührend zu feiern, laden die Vetschs am 14. April in den Dynamo-Saal in Zürich ein. Tickets gibt es über die offizielle Website des Festivals. Umgerechnet kosten diese circa 38 Euro pro Person. Beginn des Events ist 18 Uhr, gefeiert wird bis in den frühen Morgen.

VISIONS empfiehlt:

LB Versary

14.04. Zürich - Dynamo

Video: This Is LB Drums