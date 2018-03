Stone Temple Pilots streamen neuen Song "Never Enough"

Die Stone Temple Pilots streamen den neuen Song "Never Enough". Der ist bereits der vierte Vorgeschmack auf das erste Album mit ihrem neuen Sänger Jeff Gutt.

Die Soundqualität des offiziellen Streams lässt seltsamerweise zu wünschen übrig: "Never Enough" klingt nach einer minderwertigen, klirrenden MP3. Aber: "Never Enough" klingt auch nach einem straighten, 70s-Rock-lastigen Song und allemal besser, als die zuletzt veröffentlichte, recht pathetische Ballade "The Art Of Letting Go".

Zuvor wurden auch bereits die Songs "Roll Me Under" und "Meadow" vorgestellt. Alle vier Songs werden die Stone Temple Pilots am kommenden Freitag, den 16. März auf ihrem neuen, siebten Album "Stone Temple Pilots" veröffentlichen.

Im Rahmen der Veröffentlichung von "Never Enough" äußerte sich der neue Sänger Jeff Gutt auch zu Chester Bennington, den Ex-Linkin Park-Frontmann, der mit den Stone Temple Pilots die EP "High Rise" aufnahm. "Ich habe Chester gekannt", sagte Gutt. "Ich habe ihn gekannt seit 2001. Ich war in einer Band namens Dry Cell - und wir wurden vom gleichen Typen unter Vertrag genommen, der auch Linkin Park gesignt hatte. Daher kannte ich ihn. Er kam zu einigen unserer Schreib-Sessions und Proben; ich habe ihn in dem Studio gesehen, in dem wir waren. Als wir dort aufnahmen, nahmen sie dort auch auf. Wir hatten eine gute Freundschaft."

Auch hatte Bennington wohl die Privat-Audition besucht, in der Gutt für die Stone Temple Pilots vorsang: "Es war meine erste Privat-Audition mit STP und er (Chester) rief an und fragte, ob er vorbeikommen könne. Er wollte zur ersten Show kommen. Also habe ich ihn auf die Gästeliste gepackt. Das war ziemlich cool, dass er dabei sein wollte."

Stream: Stone Temple Pilots - "Never Enough"