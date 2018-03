Between The Buried And Me zeigen eindringliches Video zu "Millions", verkünden Europatour

Foto: Screenshot Youtube

Zum heutigen Erscheinen von "Automata I" haben Between The Buried And Me ein Video zum melodischen Track "Millions" veröffentlicht. Der Clip transportiert das zwei Alben überspannende Konzept von Sein und Schein im Traum beeindruckend auf eine visuelle Ebene. Später im Jahr ist eine Europatournee geplant.

Zwar waren die Aufnahmen bereits im vergangenen September beendet, die offizielle Ankündigung von "Automata I" ließ aber noch bis Januar auf sich warten. Dann konnte es Between The Buried And Me scheinbar nicht rasch genug gehen: Einen Tag darauf stand das Video zum Albumopener "Condemned To The Gallows" online, in der Folge teaserte die Prog-Metal-Band aus dem US-Bundesstaat North Carolina immer wieder einzelne Songs an.

Zum ebenfalls beworbenen Song "Millions" gibt es nun ein Video, das mit seinen Bildern vom Eintauchen in Pupillen, Datenautobahnen am zentralen Nervenknoten im Genick und ausgestrahlten Traumsequenzen programmatisch wirkt - handelt das auf zwei LPs aufgeteilte Album doch davon, dass ein Medienkonzern die Träume eines Einzelnen als Unterhaltungssendungen in die ganze Welt hinausschickt, während er glaubt, dass alles um ihn herum wirklich geschieht.

"Automata I" steht seit heute in den Läden, die Fortsetzung "Automata II" lässt noch bis Sommer auf sich warten. Die Zeit können Fans nun auch mit dem ausufernden Album-Schlusstrack "Blot" überbrücken, den das Label Sumerian ebenfalls veröffentlicht hat.

Sobald das Doppel dann ein Ganzes ist, dauert es nicht mehr lange, bis Between The Buried And Me auf der Matte stehen. Ab November werden Tommy Rogers Jr. und Co. ausgiebig mit Tesseract und Plini durch Europa touren. Tickets für die Stationen in Deutschland und Österreich gibt es bei Eventim.

Video: Between The Buried And Me - "Millions"

Video-Stream: Between The Buried And Me - "Blot"

Live: Between The Buried And Me + Tesseract + Plini

09.11. Köln - Live Music Hall

13.11. Aschaffenburg - Colos Saal

14.11. Hamburg - Gruenspan

19.11. Berlin - Lido

20.11. Stuttgart - Im Wizemann

21.11. A-Wien - Flex

22.11. München - Backstage

23.11. CH-Aarau - Kiff

25.11. LUX-Esch/Alzette - Rockhal