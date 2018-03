VISIONS Premiere: Mahlstrom kündigen Debütalbum "Mæander" an, streamen "Am Lachen vorbei"

Weit ist es nicht mehr bis zum Debütalbum der Hardcore-Emo-Band Mahlstrom aus Ditzingen bei Stuttgart. "Mæander" wird es heißen und als zweiten Vorboten daraus gibt es exklusiv bei uns die aufwühlende Single "Am Lachen vorbei" zu hören.

Es ist ein Widerspruch in sich, den Mahlstrom aber überraschend gut hinbekommen: "Voranpreschend sowie getragen" möchte das Quartett aus Baden-Württemberg seinen Hardcore mit Anleihen an Emo und Punk verstanden wissen. 2011 gegründet erschienen bereits zwei EPs und eine Split mit Every Stranger Looks Like You.

Nun soll das Debütalbum folgen. "Mæander" besteht aus zehn emotional aufgeladenen Brocken und erscheint am 6. April bei Through Love. Zur zweiten Single "Am Lachen vorbei" - zuvor präsentierte die Band "Dawei" - sagt Sänger Jakob: "Es war eines der ersten Stücke, welches Mitte 2016 während der Songwriting-Session in einer Hütte im Schwarzwald entstanden ist. Es verbindet den klassischen Sound der Band mit 'experimentelleren' Elementen." Zum Thema hat der Song "die ständigen Machtspiele in einer auf Hierarchie aufgebauten Gesellschaft", so Jakob. "Sobald sich Menschen in Gruppen zusammenfinden, besteht die Gefahr und das Potential eines Missverhältnisses von Bedürfnissen und Zuwendungen."

Kurz nach Release wird "Mæander" ausgiebig betourt: Zehn Stationen sieht der Tourplan vor, für das Konzert in Leipzig am 16. April steht allerdings noch kein Venue fest. Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Zuletzt gab es die erwähnte Split mit Every Stranger Looks Like You im Stream zu hören.

Video-Stream: Mahlstrom - "Am Lachen vorbei"

Cover & Tracklist: Mahlstrom - "Mæander"

01. "Hyper-Normal"

02. "Werte Gemeinschaft"

03. "Dawei"

04. "Wir sollst du sein!"

05. "Frustschranke"

06. "Blue Marble Blues"

07. "Am Lachen vorbei"

08. "Echokammer"

09. "Mæander"

10. "Was zu finden ist"

Live: Mahlstrom

11.04. Stuttgart - Juha West

12.04. Würzburg - Cairo

13.04. Linz - Kapu

14.04. Wien - Venster99

15.04. Jena - Baracke

17.04. Berlin - ZGK

18.04. Hamburg - Rote Flora

20.04. Köln - Privat

21.04. Frankfurt/Main - Café Exzess