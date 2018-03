VISIONS Premiere: Post-Metaller Llnn stellen Song "Armada" vor

Die dänischen Weltuntergangsbeschwörer Llnn haben ein neues Album fertig. Das erste Lebenszeichen davon ist fast acht Minuten lang und hört auf den Titel "Armada".

Nach dem Minialbum "Loss" wird am 27. April über Pelagic mit "Deads" das zweite Album der Kopenhagener Band Llnn erscheinen.

Darauf gibt es acht Songs zwischen düsterstem Hardcore und epischem Post-Metal mit kühlem Keyboard-Ambient.

Vorbestellen kann man das Album im Webshop von Pelagic. Das Berliner Label von The Ocean-Kopf Robin Staps zelebriert vom 18. bis 20. Mai auch ein Festival in Berlin - auf dem am 19. auch Llnn auftreten.

Als Appetizer für das kommende Album präsentieren wir euch hier nun das walzende Acht-Minuten-Ungetüm "Armada" - ein Fest für Fans von Neurosis, Breach oder Amenra.

Stream: Llnn - "Armada"

Live: Llnn

28.04. Hamburg - Bambi Galore

01.05. Wiesbaden - Schlachthof

18.05. Kiel - Alte Meierei

19.05. Berlin - Pelagic Fest