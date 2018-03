Van Holzen nehmen neues Album auf

Van Holzen nehmen ihr zweites Album auf. Die Band ließ ihre Fans mit einem Foto aus dem Studio wissen, dass derzeit der Nachfolger zum gefeierten Debütalbum "Anomalie" entsteht.

Van Holzen machten auf ihrer Facebook-Seite nicht viele Worte: "Album 2" lautete der schlichte Text zu einem Foto, dass ein Mischpult im Toolhouse Studio in Rotenburg an der Fulda zeigt. Was genau die Band gerade für ihr Album einspielt und wann Fans mit neuer Musik rechnen dürfen, verriet das Trio nicht; die Band schrieb aber, sie könne zwar nichts versprechen, würde sich aber um eine Veröffentlichung der Platte noch im Jahr 2018 bemühen.

Zuvor hatte die junge Band ein höchst erfolgreiches 2017 absolviert: Mit ihrem Debütalbum "Anomalie" war der Band zwischen schweren Riffs der Marke Royal Blood, dem coolen Stoner-Groove der Queens Of The Stone Age und Sarkasmus und Nihilismus ähnlich wie bei Die Nerven eine der Platten des Jahres gelungen. Zu mehreren Songs des Albums waren auch Videos entstanden, zuletzt etwa zum Track "Erfolg".

Apropos Erfolg: Der führte die Band nicht nur auf ihre eigene Clubtour, sondern auch auf die großen Festivalbühnen Europas. Derzeit absolvieren Van Holzen ihre letzten Shows zu "Anomalie", außerdem supporten sie Heisskalt bei vier Terminen im Frühjahr - bevor sie in die Festivalsaison starten. Alle Termine findet ihr unten, Karten für die eigenen Clubshows der Band bekommt ihr bei Eventim.

Instagram-Post: Van Holzen nehmen zweites Album auf

Live: Van Holzen

27.04. Erlangen - Unter einem Dach Festival

28.04. Mainz - Schon schön

10.-12.05. Fellbach - Rebstock Festival

30.05. Münster - Gleis 22

21.07. Dillingen - Donauside Festival

18.08. Bonn - Green Juice Festival

Live: Heisskalt + Van Holzen

25.05. Wiesbaden - Kesselhaus

26.05. Berlin - Festsaal Kreuzberg

31.05. Bochum - Zeche

01.06. Reutlingen - Franz K