VISIONS empfiehlt: Black Map kommen auf Tour

Ein wenig Pause von den Konzerten in der Heimat, dann wieder auf der europäischen Piste: Black Map um Dredg-Gitarrist Mark Engles haben mit einer neuen EP wieder Lust aufs Touren - präsentiert von VISIONS.

Unterm Rockzipfel haben Black Map dabei nicht nur das aktuelle Album "In Droves", auch die brandneue EP "Trace The Path" will ausführlich vorgestellt werden. Bestätigt sind insgesamt sieben Konzerte, sechs davon in Deutschland, eines in der Schweiz. Natürlich lassen wir uns eine Präsentation nicht nehmen.

Es scheint sich insgesamt wieder mehr zu tun in Nordkalifornien. Die Band aus Ben Flanegan (Trophy Fire), Mark Engles (Dredg) und Chris Robyn (Far) ließ "Trace The Path" ein Failure-Cover folgen, zudem befindet sich Engles derzeit mit Dredg im Studio, um den Nachfolger des seinerzeit kontrovers aufgenommenen "Chuckles And Mr. Squeezy" anzugehen.

Vorerst liegt die Priorität aber auf den Aktivitäten des Post-Hardcore-Trios, denn Tickets für die "Trace The Path Tour 2018" sind ab sofort bei Eventim erhältlich.

VISIONS empfiehlt:

Black Map

20.05. Bern - Rössli Bar

23.05. München - Feierwerk

24.05. Leipzig - Naumann's

25.05. Hamburg - Headcrash

26.05. Berlin - Badehaus Szimpla

27.05. Köln - MTC

28.05. Wiesbaden - Schlachthof