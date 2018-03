Arctic Monkeys kommen auf Europatour

Im Mai und Juni touren die britischen Indierocker Arctic Monkeys durch Europa. Zwei der sechs Termine werden sie in Deutschland absolvieren.

Berlin und Düsseldorf können sich glücklich schätzen. Dort machen die Artic Monkeys am 22. Mai und dem 26. Juni Halt auf ihrer sechs Daten kurzen Europatour, desweiteren kommt die Band nach Rom, Paris, Mailand und Kopenhagen sowie zum Primavera Festival nach Barcelona und für das Hurricane und Southside Festival sind sie ja auch schon bestätigt.

Die Tickets zu den Einzel-Shows gehen ab Freitag den 9. März in den Verkauf, kaufen könnt ihr sie unter anderem bei Eventim. Als Support wird der australische Multiinstrumentalist Cameron Avery dabei sein, den Fans schon von seinen Engagements bei Tame Impala und Pond kennen dürften.

Zuletzt kursierten Gerüchte, dass die Band in diesem Jahr ein neues Album veröffentlichen will. So äußerte sich zumindest Bassist Nick O'Malley gegenüber eines Motorradmagazins. Es wäre das erste Album seit "AM" von 2013.

Live: Arctic Monkeys

22.05. Berlin - Columbia Halle*

22.-24.06. Scheeßel - Hurricane Festival

22.-24.06. Neuhausen ob Eck - Southside Festival

26.06. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle*

* Support: Cameron Avery

Tweet: Arctic Monkeys kündigen Europatour an