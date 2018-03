VISIONS Premiere: Lester zeigen buntes Video zu "Blickdicht"

Foto: Screenshot Youtube

Die Münchener Punkband Lester hat für ihren Song "Blickdicht" ein bildstarkes Video zusammengeschnitten. Die Singleauskopplung aus ihrem Debütalbum erscheint heute mit einer exklusiven B-Seite.

Inhaltlich hat das Video mit "Blickdicht" nur wenig zu tun: Der Song handelt von einem traumatischen Erlebnis, aus dem man mit neuer Stärke wieder hervorsteigen muss. Eine Geschichte erzählt der Clip dazu nicht.

Doch die Bilder, die Lester dazu liefern, sind sehr stark: Die Band reiht wunderschöne Aufnahmen aneinander, die entweder in ihrer Komposition ästhetisch besonders ansprechend sind, mit ihrer farblichen Komposition extra reizvoll erscheinen oder einfach Motive abbilden, die das Herz erwärmen. Das reicht von privaten Familienvideos über lebendige Naturaufnahmen bis hin zu kunstvoll ineinander fließenden Abstraktionen, die am Auge vorbeitanzen, während Lester musikalisch irgendwo zwischen Kettcar und Rise Against ihren Platz einnehmen.

"Blickdicht" stammt vom im Mai erschienenen Debütalbum "Die Lüge vom großen Plan", das über Bakraufarfita erschienen war und bei VISIONS vorab Premiere feierte. Heute erscheint die Single erneut digital, diesmal mit der B-Seite "Ich liebe dich für immer", die im Februar auf dem Sampler "Deutschpunk Schlachtrufe 2018" erschienen war. Es handelt sich um ein Cover, der Song stammt im Original von der Kölner Punkband Casanovas Schwule Seite.

Ab Mai spielen Lester die unten stehenden Konzerttermine. Karten bekommt ihr bei den Locations und den bekannten Vorverkaufsstellen.

Video: Lester - "Blickdicht"

Live: Lester

05.05. Ibbenbüren - Jugendzentrum Scheune

06.05. München - Kafe Marat

10.05. Hannover - Bei Chez Heinz

11.05. Cuxhaven - Döser Börse

31.05. Berlin - Sageclub

01.06. Jena - Cafe Wagner

02.06. Braunschweig - B58

08.06. Regensburg - Alte Mälzerei

24.08. Klein Vahlberg - Ackerfest

25.08. Hannover - Strangriede Stage