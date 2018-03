Neue Supergroup Mastersystem zeigt Video zum ersten Song, kündigt Album an

Mitglieder von den Editors, Minor Victories und Frightened Rabbit haben sich unter dem Namen Mastersystem formiert und mit "Notes On A Life Not Quite Lived" einen ersten Song präsentiert.

Angeführt wird die neue Band von Frontmann Scott Hutchison, der vor 15 Jahren das Projekt Frightened Rabbit ins Leben gerufen hatte und damit zuletzt 2016 "Painting Of A Panic Attack" veröffentlicht hatte. Dort spielt auch sein Bruder und Schlagzeuger Grant mit, der zusammen mit Editors-Gitarrist Justin Lockey und dessen Bruder James (Minor Victories) am Bass das Line-up von Mastersystem komplettiert.

Deren erster Song "Notes On A Life Not Quite Lived" schlägt eine raue, fast schon noisige Richtung ein, ganz anders als alle genannten Hauptprojekte der Mitglieder. Das Stück beginnt erst zurückhaltend mit Scott Hutchisons verletzlichem Gesang, doch schon im ersten Refrain treten die Gitarristen auf ihre Fuzzpedale und sorgen für eine dichte, tief dröhnende Soundwand, hinter der James Lockeys Bass scheppert. Für das Final drehen Mastersystem die Verzerrer sogar noch weiter auf - solch mächtige Klangwucht hört man in den anderen Bands der Mitglieder nur selten.

Im dazugehörigen Video werden sie von Kindern vertreten, die den Song in der Garage und im Studio performen. "Notes On A Life Not Quite Lived" bleibt keine einmalige Angelegenheit, sondern dient als Vorbote für ein ganzes Album namens "Dance Music", das schon am 6. April bei Physical Education erscheint.

Video: Mastersystem - "Notes On A Life Not Quite Lived"

Cover & Tracklist: Mastersystem - "Dance Music"

01. "Proper Home"

02. "Notes On A Life Not Quite Lived"

03. "The Enlightenment"

04. "Teething"

05. "Peaks & Troughs & Graves"

06. "Old Team"

07. "Must Try Harder"

08. "A Waste Of Daylight"

09. "Bird Is Bored Of Flying"