Tocotronic veröffentlichen Video zu "Bis uns das Licht vertreibt"

Tocotronic setzen mit dem Video zu "Bis uns das Licht vertreibt" die Geschichte der vorangegangenen Videos fort - und bringen sie sehr emotional zu Ende.

Im vorherigen Video zum Song "Electric Guitar" fällt der langhaarige Protagonist in Ohnmacht. Nun fährt die ebenfalls bereits bekannte junge Frau mit ihm wieder in den Wald, in dem sie ihn gefunden hatte - zum Leidwesen ihres Vaters. Dort bricht der Junge, in dessen Brust ein gleißend helles Licht erstrahlt, immer wieder zusammen, bis - und so schlagen Tocotronic die Brücke zum Songtitel - das Licht ihn vertreibt.

Die mit den Videos zu "Hey Du", "Die Unendlichkeit" und "Electric Guitar" eingeschlagene Geschichte kommt damit zu einem traurigen Ende. Alle Songs stammen aus dem aktuellen Album "Die Unendlichkeit", welches das Quartett Ende Januar veröffentlicht hatte. Mit diesem spielen Tocotronic im März und April zahlreiche Konzerte im deutschsprachigen Raum. Tickets für die Shows gibt es bei Eventim.

Video: Tocotronic - "Bis uns das Licht vertreibt"

Live: Tocotronic

06.03. Bremen - Schlachthof

07.03. Münster - Sputnikhalle | ausverkauft

08.03. Heidelberg - Halle 02

09.03. Erlangen - E-Werk | ausverkauft

11.03. Erfurt - Stadtgarten

12.03. Wiesbaden - Schlachthof

13.03. Köln - E-Werk

14.03. Hannover - Capitol

16.03. Hamburg - Große Freiheit 36 | ausverkauft

17.03. Hamburg - Große Freiheit 36 | ausverkauft

18.03. Hamburg - Große Freiheit 36

06.04. Leipzig - Werk 2 | ausverkauft

07.04. Essen - Weststadthalle

08.04. Stuttgart - Theaterhaus

09.04. Zürich - X-Tra

11.04. Freiburg - E-Werk

12.04. München - Tonhalle

13.04. Salzburg - Republic

14.04. Dresden - Alter Schlachthof

16.04. Berlin - Columbiahalle | ausverkauft

17.04. Berlin - Columbiahalle