Hot Snakes streamen neuen Song "Death Camp Fantasy"

Das Album-Comeback der Hot Snakes um John "Speedo" Reis und Rick Froberg (beide Drive Like Jehu) steht unmittelbar bevor. Der zweite Vorbote auf das heiß erwartete "Jericho Sirens" nennt sich "Death Camp Fantasy" und gefällt als Autofahr-Song mit schrägen Gesangsharmonien.

Reis und Froberg gründeten die Garagen-Punk-Band Hot Snakes 2000, nach drei Alben und fünf Jahren war vorerst Schluss. Nach einer Reunion folgte Mitte 2017 die überraschende Meldung, dass ein neues Album in Planung sei, dann folgte ein Signing beim legendären Label Sub Pop, das die ersten drei Alben der Band diesen Januar neu auflegte. Einen Tag vor dem Dreifach-Rerelease kam jedoch auch die Single "Six Wave Hold-Down" heraus.

"Jericho Sirens" erscheint am 16. März bei Sub Pop. Nun hat die Band die zweite Single "Death Camp Fantasy" veröffentlicht. Und die klingt so:

Video-Stream: Hot Snakes - "Death Camp Fantasy"