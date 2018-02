Editors präsentieren neue Single "Hallelujah (So Low)" mit Video

Foto: Screenshot Youtube

Editors streamen mit "Hallelujah (So Low)" einen ihrer bisher rockigsten Songs. Mit einem Performance-Video setzen sie die neue Single entsprechend in Szene.

Bisher hatten Editors nur den neuen Song "Magazine" veröffentlicht und damit ihr neues Album "Violence" angekündigt. Der fiel sehr poppig aus, mit flotten, tanzbaren Elektrobeats und besonders eingängigem Refrain.

In "Hallelujah (So Low)" gehen es die Briten lärmender an. Das Stück fängt erst ruhig an, baut sich langsam auf und steuert dann verheißungsvoll auf den Höhepunkt zu - vor allem, wenn Frontmann Tom Smith kurz vorher den Hallelujah-Ausruf spannend in die Länge zieht. Im Refrain lassen Editors nicht Smith, sondern die Gitarren singen, wenn man so will: Die verzerren sie mit sägenden Synthesizer-Effekten und machen ein Riff zur Hookline, das ein bisschen so klingt, als würden Muse einen Song von Royal Blood covern.

"Ich schrieb den Text zu 'Hallelujah (So Low)', nachdem ich von einer Reise mit Oxfam zurückgekommen war, auf der wir Flüchtlingslager im Norden Griechenlands besuchten", sagt Smith zum Song. "Das war natürlich ein unglaublich bewegender Ausflug: Zu sehen, wie Menschen im Staub leben und nur überleben, weil ihnen andere Menschen helfen war sehr aufrüttelnd."

Das neue Album "Violence" erscheint am 9. März via Pias. Editors hatten zuletzt einen Video-Wettbewerb veranstaltet, die gewinnenden Fans bekamen das Album bei einem persönlichen Treffen mit der Band in der Grafschaft Surrey vorgespielt.

Nur etwas mehr als eine Woche nach Veröffentlichung kommen Editors auf ihrer von VISIONS präsentierten Tour nach Deutschland, Österreich, Luxemburg und in die Schweiz. Tickets gibt es bei bei Eventim.

Video: Editors - "Hallelujah (So Low)"

VISIONS empfiehlt:

Editors

18.03. Wiesbaden - Schlachthof

21.03. Luxemburg - Den Atelier

24.03. Münster - Halle Münsterland

25.03. Köln - Palladium

31.03. Hamburg - Mehr! Theater am Großmarkt

01.04. Berlin - Tempodrom | ausverkauft

02.04. Leipzig - Haus Auensee

18.04. Wien - Gasometer

20.04. München - Tonhalle

24.04. Lausanne - Les Docks