VISIONS empfiehlt: Helmet kommen auf Tour

Von wegen "Dead To The World": Helmet, die Groove-Maschine um 90er-Legende Page Hamilton, schaut im Sommer für einige Termine in Deutschland vorbei - präsentiert von VISIONS.

Erst knapp zwei Jahre alt ist "Dead To The World", das aktuelle Helmet-Album. Page Hamilton und seine Spießgesellen bringen ihre spröde Rhythmik, den Noiserock und alles, was aus den Kult-Alben der 90er so in ihrem Repertoire rotiert, ab Ende Juli auf Rundreise durch Deutschland.

Fünf reguläre Termine stehen auf dem Plan, davon einer im Rahmen des Münchener Free & Easy Festivals und zwei weitere Festivalshows. Im Gepäck dürfte die Band außerdem die Vinyl-Reissue ihres Meisterwerks "Meantime" haben. Karten für die von VISIONS präsentierten Shows gibt es bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Helmet

26.07. Münster - Sputnikhalle

31.07. München - Backstage

01.08. Nürnberg - Hirsch

02.08. Leipzig - Werk 2

03.08. Berlin - SO36

Live: Helmet

27.07. Trebur - Trebur Open Air

28.07. Viersen - Eier mit Speck Festival