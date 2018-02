VISIONS Premiere: Small Hours streamen Debütalbum "Reconstruction"

Knapp zwei Wochen vor dem physischen Release ihres Debütalbums haben Small Hours den Post-Hardcore ihrer Platte als Stream zur Verfügung gestellt.

Das sechs Songs starke "Reconstruction" des Wiener Trios veredelt nicht nur Post-Hardcore mit klassischen Punk-Elementen, sondern besticht auch mit seinen vielschichtigen englisch- und deutschsprachigen Texten. Nachdem der Opener "Relevant Lies" bereits zuvor als Single veröffentlicht worden war, treten Small Hours mit Songs wie dem treibenden "Modern Disease" den Beweise an, dass das Debüt hält, was der Vorabsong versprach.

So findet die Band bis hin zum abschließenden "positiv vs. nicht" die Balance zwischen packenden Gesangslinien á la Touché Amoré und Fjort und mal melodisch ausschweifenden, mal akzentuierten Gitarren. Im Song "Konsequenz" mit Zeilen wie "Willkommen auf der Jagd nach großen Idealen", spinnen Small Hours außerdem den bereits in "Relevant Lies" geknüpften inhaltlichen Faden fort, der danach fragt, was es eigentlicht braucht um diesen Glückszustand zu erlangen, dem stets alle so verbissen nachjagen.

"Reconstruction" erscheint am 2. März via Laserflife als doppelseitige 12-Inch-LP inklusive Downloadcode und ist bereits vorbestellbar.

Stream: Small Hours - "Reconstruction"